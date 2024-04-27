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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

غدا.. غرفة بورسعيد تدعو لاجتماع لمناقشة تداعيات مقاطعة الأسماك | تفاصيل

غرفة بورسعيد التجارية
غرفة بورسعيد التجارية

دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، لاجتماع غدا الأحد ، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة شعبية وطنية حضارية لشراء الأسماك.

وأكد عبده رضوان رئيس شعبة الاسماك فى بورسعيد وعضو مجلس الغرفة ان الاجتماع سيترأسه محمد سعدة رئيس المجلس و سكرتير الاتحاد الغام للغرف التجارية بحضور ممثلي شعبة الأسماك ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

 

وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على أنه سيتم بحث المشكلة من كافة جوانبها بما يحقق مطالب المواطنين ولا يعود بالضرر على تجار التجزئة الذي أصابهم الضرر الأكبر فى تلك المقاطعة على مدار الاسبوع المنقضي. 

وناشد رضوان أهالي بورسعيد مواطنين وتجار تجزئة ونواب وقوى شعبية وحزبية بتضافر الجهود لتحقيق نتائج مرضية للجميع دون انصاف فئة علة الأخرى ودون شق الصف للكتلة البورسعيدية التي سطرت ملحمة فى مواجهة الغلاء تحدث عنها العالم أجمع وهو ماليس بالغريب على أهالي بورسعيد الباسلة . 

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ووجه رضوان رسالة الي أهالي بورسعيد الاخذ فى الاعتبار أن تاجر التجزئة ليس سبب المشكلة وأنه وقع عليه ضرر بالغ بسبب المقاطعة كما طالب رضوان تجار الأسماك بعدم استفزاز أهالي بورسعيد عبر الفديوهات المثيرة للفتنة و التى بن تحقق سوى عناد المواطنين.  

من جانبهم حذر مسؤولي حملة المقاطعة فى بورسعيد من تسييس الاجتماع والانحياز لفئة على حساب الأخرى مؤكدين انهم مدركين تماما أن مقاطعتهم تستهدف كبار التجار محتكرى بيع الاسماك وليس التجزئة. 

وطالب مسؤولي حملة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد بضرورة بث الاجتماع على الهواء حتى يتثني لأهالي الباسلة أصحاب المبادرة متابعة تفاصيلها والوقوف على النتائج . 

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