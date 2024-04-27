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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحركت باتجاه الغاطس.. تفاصيل وضع السفينة الناجية على شاطئ بورسعيد| صور

بحطة إيد إنقاذ هيئة
بحطة إيد إنقاذ هيئة قناة السويس لسه مايلة .. تفاصيل

رصدت عدسة  صدى البلد صورا حديثة من شاطئ بورسعيد لسفينة البضائع LABATROS الناجية من الغرق عقب إنقاذ طاقمها وسحبها للشاطي بمعرفة رجال إنقاذ هيئة قناة السويس.


وظهرت السفينة وقد تحركت باتجاه الغاطس داخل البحر لتبعد عن الشاطئ التى كانت فرق انقاذ هيئة قناة السويس دفعتها باتجاه شاطئ بورسعيد على بعد ٣٠٠ متر وتبعد عن مدخل القناة الشمالي قرابة كيلو بالقرب من منطقة مجمع المطاعم بنطاق حى المناخ .

وأرجع الفنيون أن سبب تحرك السفينة من مكانها بسبب المد و الجذر و ارتفاع الأمواج التى حركتها باتجاه البوغاز مسافة ٥٠٠ متر لتستقر حتى الآن خلف مسجد الشاطئ بنطاق حى العرب فى بورسعيد. 

 

هذا وتواصل الأجهزة المعنية و الفنية التابعة لهيئة قناة السويس فحصها للواقعة وسبب تسريب المياه للسفينة وتعرضها للغرق .

وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنجح في إنقاذ سفينة و طاقمها من الغرق قبل عبورها للقناة

كانت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

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وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار ١٠" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

بحطة إيد إنقاذ هيئة قناة السويس لسه مايلة .. تفاصيل وضع السفينة الناجية على شاطئ

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ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة 
بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر). 

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