مكتبة الإسكندرية وجامعة الدراسات بالشارقة تبحثان إطلاق برامج أكاديمية

بحثت مكتبة الإسكندرية ، وجامعة الدراسات العالمية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي بين الجانبين، ودراسة فرص إطلاق برامج دراسية مشتركة ومشروعات بحثية ومبادرات للنشر العلمي، تمهيدًا لإعداد بروتوكول تعاون يحدد مجالات الشراكة وآليات تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور رؤساء قطاعات المكتبة، مع وفد إماراتي برئاسة سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس جامعة الدراسات العالمية، والبروفيسور صلاح محمد حسن، مدير الجامعة، لبحث مجالات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والثقافية.

وشهد اللقاء استعراضًا لدور مكتبة الإسكندرية في المجالات الثقافية والعلمية والبحثية، وأبرز قطاعاتها ومراكزها وبرامجها، إلى جانب عرض رؤية جامعة الدراسات العالمية وبرامجها الأكاديمية والبحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يشمل برامج الماجستير في الدراسات الإفريقية العالمية والدكتوراه في الدراسات العالمية، وبرامج الزمالات واللغات.

وناقش الجانبان فرص تطوير مبادرات أكاديمية وبحثية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات المعرفية والبحثية للمكتبة في دعم الدراسات العليا والأنشطة العلمية، فضلًا عن دراسة مقترح إنشاء «سفارة مكتبة الإسكندرية» أو مؤسسة تعليمية متخصصة تحمل اسم المكتبة، وبحث فرص التوسع في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير برامج للدرجات العلمية والدبلومات المشتركة.

وتطرقت المناقشات إلى فرص التعاون في مجال النشر العلمي، من خلال إعداد إصدارات مشتركة وتوسيع نطاق نشر الإنتاج الفكري والبحثي للمؤسستين، إلى جانب إتاحة الكتب والمصادر المعرفية الرقمية، وتطوير برامج التدريب العملي التي تتيح للطلاب الاستفادة من الإمكانات البحثية والثقافية لدى الجانبين.

كما بحث الوفدان تنظيم مؤتمرات وندوات وورش علمية مشتركة، وتطوير مشروعات بحثية ومعرفية، وتعزيز التواصل بين الباحثين والأكاديميين، بما في ذلك فرص المشاركة في سلسلة الندوات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الدراسات العالمية.

وشملت المباحثات أيضًا سبل التعاون في توثيق التراث الثقافي وحفظه، وتنظيم مبادرات وأنشطة علمية وثقافية مشتركة تدعم الحوار وتبادل المعرفة بين الطلاب والباحثين والأكاديميين، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى وفقًا لخبرات المؤسستين وإمكاناتهما واهتماماتهما المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والبناء على مجالات التعاون المطروحة، تمهيدًا لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يحدد مجالات الشراكة وآليات تنفيذها، بما يسهم في دعم إنتاج المعرفة ونشرها، وتعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي، وتوطيد العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة.