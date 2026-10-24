حملة اشغالات مكبرة بمنطقة القيسارية بسوهاج لإزالة التعديات على الطريق العام

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن إعادة الانضباط إلى الشارع، ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وفتح الطرق أمام المارة، وتيسير الحركة المرورية.

شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج حملة مرافق مكبرة بمنطقة القيسارية، لإزالة الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

محافظة سوهاج

وأوضح تاج أبو سداح رئيس حي غرب سوهاج، أن الحملة جاءت بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت عن إزالة 18 فرشًا وباترينات وعربات يد كانت تشغل الطريق العام، إلى جانب ضبط ومصادرة 115 من الإشغالات والمضبوطات المتنوعة، فضلًا عن إزالة 19 تندة ومظلة قماشية، مع استمرار أعمال الحملة لحين الانتهاء من إزالة الإشغالات والتعديات المستهدفة.

كما تم التنبيه بضرورة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالقوانين المنظمة للإشغالات، وعدم التعدي على حرم الطريق العام، وسرعة تقنين الأوضاع وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري لمدن المحافظة، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات.