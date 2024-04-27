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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد الدولية تحقق المركز الثاني على العالم بمسابقة كينيا| تفاصيل

الفائز بأسم مسابقة
الفائز بأسم مسابقة بورسعيد الدولية فى مسابقة العالم لحفظ الق

حقق عمر محمد حسين والذي يبلغ من العمر 22 عاما، والمتسابق في مسابقة كينيا الدولية، والذي يمثل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، علي المركز الثاني علي مستوي العالم.


وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن المتسابق عمر محمد حسين، حقق المركز الثاني في مسابقة كينيا والتي شارك لها 30 متسابقا من كافة دول العالم، وتم تكريمه في حفل كبير، وتسلم جائزة المسابقة 10 آلاف دولار.


وأشار مصيلحي أن المتسابق الذي حصل اليوم علي المركز الثاني في حفظ القرآن علي مستوي العالم في مسابقة كينيا، سبق وأن مثل مسابقة بورسعيد الدولية في مسابقة تنزانيا وحصل علي المركز الأول علي مستوي العالم، وأشار أن عمر أبن مسابقة بورسعيد قبل أن تكون دولية، وقد شارك بالمسابقة وهو أبن 9 سنوات، وتأهل في بورسعيد حتي وصل إلي مراكز عالمية، هذا بجانب دراسته في كلية القرآن الكريم بطنطا.


وأوضح المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أنه يجري الأن ترشيح 2 من المتسابقين لمسابقة ليبيا الدولية والتي تنطلق في 11 مايو القادم، وأكد أن هولاء المتسابقون يرفعون أسم مصر وسط حفظة القرآن بالعالم، وهي بلد القرآن والأزهر الشريف ومعقل الأديان وبلد العلم والعلماء.

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يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم ورعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي.

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