عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خليها تعفن تمتد من الأسماك إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|من ينتصر للناس؟

اللحوم والاسماك
اللحوم والاسماك

دش رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من حملات المقاطعة بعد نجاح حملة "خليه يعفن" التي تسببت في تراجع أسعار الأسماك، وبدأت حملة جديدة، بنفس الاسم لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهًا للكيلو.
 

الأسماك واللحوم

خليها تعفن تهدد التجار وتحارب الأسعار 
 

ولاقت حملة "خليها تعفن" ضد غلاء اللحوم قبولا كبيرا على مواقع التواصل وعلى أرض الواقع.


توفير بدائل


فقد ناشد العديد من رواد التواصل بتوفير منافذ لبيع الدواجن والأسماك بأسعار مخفضة لتشجيع المواطن على مقاطعة اللحوم لحين خفض أسعارها.

هولندا تدرس استئناف تمويل وكالة "الأونروا"

تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة القتل بحوادث الطرق


من جانبه، أشار حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين في تصريحات إعلامية، إلى أن شراء اللحوم أصبح فوق طاقة المواطن، حيث بلغت أسعار اللحوم الجملي ما بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو، ولحوم البتلو تتراوح ما بين 350 إلى 400 جنيه، وتراوح لحم الكندوز ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار اللحوم الضأن إلى 480 جنيهًا للكيلو.
 

أسباب الغلاء


وأكد أن الارتفاع الجنوني للأسعار يرجع إلى توالي الأزمات العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا إلى أزمة روسيا وأوكرنيا، بالإضافة إلى العجز المحلي من مستلزمات الأعلاف واللحوم الحمراء، مطالبًا الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها.


وكان مصريون قد دشنوا حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.

اللحوم 


نجاح محدود لمقاطعة الأسماك


ونجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء.
وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.

خليها تعفن تهدد التجار وتحارب الأسعار خليها تعفن توفير بدائل أسباب الغلاء نجاح محدود لمقاطعة الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

حدث ليلا| انهيار أسعار الدواجن وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد إعلان الزراعة استيراد ماشية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

ترشيحاتنا

رئيس مدينة طربول الصناعية: نوفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: سعيد بالتأهل لأول نهائي في مسيرتي مع الأهلي

يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يعزز رقمه الإفريقي.. ويعادل رقمًا قياسيًّا لريال مدريد

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا

خليها تعفن تمتد من الأسماك إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|من ينتصر للناس؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ