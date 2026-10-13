قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية
بالمعايير المصرية.. عصام عبد الفتاح: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي
قصة إرادة لا تكسر.. فتاة تتحدى المستحيل بعد 21 عملية جراحية في 5 سنوات
ترامب يكشف لـCNN عن اتصال مع ولي العهد السعودي بعد هجمات الفصائل اليمنية
نسرين أمين عن مواصفات فتى أحلامها: محترم ومؤدب وابن ناس وأكون مبهورة بشخصيته
بيوتنا مفتوحة للأشقاء واللقمة هنقسمها.. مظاهرة حب من المصريين للسعوديين على «إكس»
التموين: كاري أون يطور المجمعات الاستهلاكية.. وتخفيض 25% على 30 سلعة أساسية
دعاء الفجر المستجاب لإزالة الهم والبلاء ومصاعب الحياة.. لا تحرم نفسك من أجره
بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال
ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد
رغم حكم الإعدام.. رئيس الكونغو السابق يعلن تشكيل تحالف سياسي عسكري جديد
انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصة إرادة لا تكسر.. فتاة تتحدى المستحيل بعد 21 عملية جراحية في 5 سنوات

نهال طايل
نهال طايل

في رحلة استثنائية عنوانها الإرادة والتحدي، استطاعت ضحى خالد أن تحوّل واحدة من أصعب محطات حياتها إلى قصة نجاح ملهمة، بعدما تعرضت لحادث مأساوي غيّر حياتها، وخاضت رحلة علاج استمرت 5 سنوات، أجرت خلالها 21 عملية جراحية، قبل أن تقرر ألا تستسلم للألم، وأن تبدأ من جديد، لتصبح الرياضة وصناعة المحتوى وسيلتها لنقل الأمل والطاقة الإيجابية إلى الآخرين.

وروت ضحى خالد تفاصيل رحلتها خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد»، موضحة أن حياتها كانت تسير بشكل طبيعي؛ إذ تخرجت في الجامعة وعملت، كما بدأت تحقيق حلم طفولتها في التمثيل، قبل أن تتعرض لحادث غيّر مسار حياتها بالكامل.

وقالت ضحى إن الحادث وقع أثناء عبورها الطريق بمنطقة الهرم، عندما حاولت تفادي سيارة كانت تخرج من نفق، لكنها انزلقت وسقطت أسفلها، فمرت السيارة فوق ساقيها، مشيرة إلى أنها ظلت واعية حتى وصولها إلى المستشفى ودخولها غرفة العمليات.

وأضافت أن الأطباء تمكنوا من التعامل مع إصاباتها، لكن ساقها اليمنى تعرضت لإصابات بالغة انتهت ببترها، بينما استمرت محاولات علاج ساقها اليسرى لسنوات، على أمل إنقاذها، حتى خضعت لعملية بترها بعد رحلة طويلة من العلاج والمعاناة.

وكشفت ضحى خالد أنها أجرت 21 عملية جراحية خلال سنوات المعاناة، موضحة أن الفترة الأولى بعد الحادث كانت من أصعب مراحل حياتها؛ إذ لم تكن تعرف كيف تبدأ من جديد، خاصة أنها قضت نحو 4 أشهر في المستشفى، ثم استكملت رحلة العلاج في المنزل، ولم تتمكن من النزول إلى الشارع لمدة عامين.

وأوضحت أنها خلال تلك الفترة كانت منشغلة بمواعيد العمليات وتغيير الضمادات وتناول الأدوية، ولم يكن لديها تصور واضح عن شكل حياتها في المستقبل، لكنها بدأت تبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجارب أشخاص مروا بظروف مشابهة، رغبة منها في معرفة كيف استطاعوا استكمال حياتهم والتغلب على الصعوبات.

وأشارت إلى أنها لم تجد في البداية المحتوى الذي كانت تبحث عنه؛ إذ كانت تتمنى مشاهدة تجارب تمنحها الأمل وتوضح كيفية التعامل مع التحديات اليومية، بدلًا من التركيز على المعاناة والتنمر والصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وهو ما دفعها إلى التفكير في تقديم محتوى مختلف يساعد الآخرين ويمنحهم طاقة إيجابية.

وأكدت ضحى أنها قررت العودة إلى صناعة الفيديوهات، لكنها لم تكن تريد أن تختصر تجربتها في الحديث عن الحادث أو العمليات الجراحية، بل أرادت تقديم محتوى طبيعي يعكس شخصيتها واهتماماتها، موضحة أنها ظهرت في البداية بمقاطع عادية دون الكشف عن تفاصيل إصابتها، ثم قررت الظهور بالطرف الصناعي ومشاركة جانب جديد من رحلتها مع الجمهور.

نهال طايل حادث قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

وزير الاتصالات

إتاحة امتيازات Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر مجانا لمدة عام

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. سعر المتر ونسبة الخصم وفرص التقسيط

موعد تغير الساعة

موعد تغير الساعة وخطوات ضبط الهواتف

الخط الرابع

المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات

ترشيحاتنا

عملية شراء السيارات المستعملة

قبل ما تشتري.. خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر والمهلة القانونية

الخبز السياحي والفينو

قبل ما تشتري من المخبز.. اعرف السعر الرسمي لرغيف الفينو والخبز السياحي لعام 2026

المقبلين على الزواج

شروط وزارة الصحة للمقبلين علي الزواج.. الأوراق المطلوبة والفحوصات الطبية الرسمية

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد