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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مغامرة مجنونة في شوارع القاهرة.. طرح البوستر التشويقي لفيلم ليلة باظت خالص

ليلة باظت خالص
ليلة باظت خالص
تقى الجيزاوي

في أجواء تنبض بالإثارة والكوميديا غير التقليدية، كشفت شركة بروديجي فيلمز عن البوستر التشويقي لفيلم "ليلة باظت خالص"، الذي يستعد لخوض منافسة قوية في دور السينما قريباً.


يستعرض البوستر التشويقي تفاصيل بصرية مثيرة؛ إذ يُظهر شخصية ترتدي زياً تنكرياً لقطة بلون أبيض ووردي وهي جالسة على الأرض ممسكة بحزمة كبيرة من البالونات الملونة الزاهية، بينما تقف بجانبها سيارة قديمة ومفتوح غطاء المحرك، محاطة بإضاءة حمراء دافئة تضفي طابعاً سينمائياً مشوقاً وساخراً.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة. 


فيلم ليلة باظت خالص 

يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز، فيما يتولى مهام التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة فيلم يارد.

فيلم ليلة باظت خالص ابطال فيلم باظت خالص أحمد مالك

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