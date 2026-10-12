«موسكو كايرو» في السينمات 28 أكتوبر.. أول فيلم مصري روسي يجمع نجوم البلدين

يبدأ عرض فيلم «موسكو كايرو» بدور العرض المصرية يوم 28 أكتوبر الجاري، بعد حصول الشركة العربية على حقوق توزيع الفيلم، الذي يقدم تجربة سينمائية مصرية روسية مشتركة، وذلك عقب مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية والمصرية، من بينها مهرجان قازان السينمائي الدولي في روسيا ومهرجان الغردقة لسينما الشباب.

ويستعد الفيلم لخوض تجربته في دور العرض المصرية، بعد مشاركته في فعاليات سينمائية مختلفة، حيث اختاره مهرجان قازان السينمائي الدولي لافتتاح فعاليات «يوم السينما المصرية» ضمن دورته الثانية والعشرين، في خطوة تعكس حضور التجارب السينمائية المصرية المشتركة على الساحة الدولية.

قصة فيلم «موسكو كايرو»

تدور أحداث الفيلم عام 1993، في مرحلة شهدت تحولات كبيرة داخل روسيا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ويتناول قصة أربع راقصات روسيات يقررن الهجرة إلى مصر بحثًا عن الأمان والاستقرار وفرص العمل، لتتشابك رحلتهن بين موسكو والقاهرة، في حكاية إنسانية تتناول الغربة والانتماء والبحث عن بداية جديدة.

والفيلم مقتبس عن رواية «ابتسم أنت في مصر» للكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا، التي شاركت الكاتب عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، فيما يتولى خالد مهران مهمة الإخراج والإنتاج.

ويجمع العمل مجموعة من الفنانين المصريين والروس والأردنيين، إذ يشارك في بطولته من روسيا ماريا ريفال، وأنستاسيا أكاتوفا، ومارينا فولكوفا، وبالينا جريتس، ومن مصر محمد نور، وياسر الطوبجي، وأيمن منصور، وحاتم رجاء، إلى جانب ضيفي الشرف أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد، والفنان الأردني منذر رياحنة.

ويضم فريق العمل مدير التصوير فلاديمير أرتيميف، فيما يتولى نادر أبو الليف تقديم الأغنيات، ويشارك في الإشراف على الإنتاج أنعام التونسي ومحمد والتلاوي.

خالد مهران: سعيد بانطلاق الفيلم في مصر

من جانبه، أعرب المخرج خالد مهران عن سعادته بانطلاق عرض «موسكو كايرو» في دور العرض المصرية يوم 28 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن تحديد موعد طرح الفيلم يمثل خطوة مهمة بعد رحلته في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية والمصرية، وحصوله على عدة جوائز.

وأضاف مهران أنه سيتم تنظيم عرض خاص للفيلم، على أن يُحدد موعده ويُعلن عنه في وقت لاحق.

ويأتي عرض «موسكو كايرو» في مصر تتويجًا لرحلته بين المهرجانات، ويمثل فرصة أمام الجمهور للتعرف على تجربة سينمائية تجمع فنانين من ثقافات مختلفة، وتقدم حكاية إنسانية تتنقل أحداثها بين مصر وروسيا، في إطار من التعاون السينمائي المشترك.