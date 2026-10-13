تحذير عاجل من بيل جيتس.. هجمات الذكاء الاصطناعي تهددنا بمفاجآت كارثية قريباً

أطلق الملياردير الأمريكي بيل جيتس تحذيراً شديد اللهجة من خطر جديد يهدد العالم بأسره.

وتوقع حدوث كوارث إلكترونية ومفاجآت سيئة للغاية خلال العام المقبل بسبب التطور السريع للتكنولوجيا.

قراصنة بأسلحة ذكية

وبحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عبر مؤسس شركة مايكروسوفت عن قلقه العميق من استغلال المجرمين لبرامج الذكاء الاصطناعي.

ففي الماضي، كان الهاكرز يعتمدون على مهاراتهم اليدوية لاختراق الأجهزة.

أما الآن، فقد أصبحت لديهم عقول إلكترونية سريعة جداً قادرة على تجربة ملايين الأرقام السرية في ثوانٍ معدودة، مما يسهل عليهم سرقة حسابات المستخدمين العاديين وبياناتهم البنكية دون أن يتركوا أثراً.

صدمات ومفاجآت خلال عام

وأوضح التقرير أن جيتس دق ناقوس الخطر بشكل صريح، مؤكداً أننا سنشهد "مفاجآت سلبية" قريباً جداً.

وتوقع أن تقع هجمات إلكترونية ضخمة وغير مألوفة خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

فيما تساعد هذه البرامج الذكية العصابات على كتابة فيروسات معقدة وخبيثة تستطيع التخفي وخداع أقوى أنظمة الحماية المتاحة حالياً، وهو ما يضع معلوماتنا الشخصية وأموالنا في خطر حقيقي يتطلب الانتباه الفوري ومراجعة طرق تأميننا لأنفسنا على الإنترنت.

سباق مستمر للحماية

ورغم هذه الصورة القاتمة، أشار جيتس إلى أن الأمل الوحيد لمواجهة هذا التهديد هو استخدام نفس التكنولوجيا المضادة.

فلكي نحمي أجهزتنا وحياتنا الرقمية، يجب على الشركات الكبرى تطوير برامج حماية تعتمد هي الأخرى على الذكاء الاصطناعي لتتمكن من صد هذه الهجمات المتطورة فور حدوثها.

ويخلق هذا سباقاً مستمراً وشرساً بين القراصنة وخبراء الأمن للسيطرة على هذه الأسلحة الرقمية الجديدة وتوجيهها لخدمة البشر بدلاً من الإضرار بهم.