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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون إنترنت.. تقرير يكشف نجاح تشغيل الذكاء الاصطناعي على أجهزة "ماك ستوديو"

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشف تقرير تقني حديث عن نجاح تجربة تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة على أجهزة الكمبيوتر، دون الحاجة للاتصال بخوادم الإنترنت العملاقة.

تجربة عملية على أجهزة أبل

وبحسب تجربة عملية نشرها موقع "ذا فيرج" التقني، تمكن الخبراء من تشغيل برامج ذكاء اصطناعي حديثة مثل "هيرميس" و"كيو وين" بنجاح على جهاز كمبيوتر "ماك ستوديو" من إنتاج شركة أبل. 

وببساطة هذه البرامج عبارة عن عقول إلكترونية ذكية قادرة على كتابة النصوص وحل المشكلات. 

وفي العادة، تحتاج هذه البرامج لاشتراكات مدفوعة وتوصيل دائم بشبكة الإنترنت لكي تعمل، لكن التجربة أثبتت إمكانية تشغيلها داخلياً على جهازك الخاص بكفاءة عالية.

خصوصية تامة وسرعة في الأداء

وأوضح التقرير أن تشغيل الذكاء الاصطناعي "محلياً" (أي تحميله بالكامل داخل الكمبيوتر نفسه) يحمل فوائد مذهلة للمستخدم العادي. 

وتأتي حماية الخصوصية على رأس هذه الفوائد. فعندما تشارك بياناتك الشخصية أو ملفات عملك مع البرنامج، فإنها لا تغادر حاسوبك نهائياً ولن يتم إرسالها لشركات التكنولوجيا الكبرى. 

كما أن هذه الطريقة تضمن لك سرعة استجابة فورية، لأن جهازك يقوم بالتفكير والرد مباشرة دون انتظار تحميل الإجابة عبر الشبكة.

مستقبل جديد للمستخدمين

ورغم نجاح هذه التجربة المبهرة، أشار التقرير إلى أن خطوات التثبيت والتشغيل لا تزال تحتاج لبعض التركيز وضبط الإعدادات في البداية. 

لكن هذا التطور يفتح الباب أمام مستقبل قريب جداً، لن نضطر فيه لدفع رسوم شهرية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. 

بل سيكون بإمكان أي شخص تحميل هذه العقول الإلكترونية المجانية وتثبيتها على جهازه المكتبي، لتصبح مساعداً شخصياً يعمل في أي وقت وبدون أي قيود أو رقابة خارجية.

الذكاء الاصطناعي ماك ستوديو أجهزة أبل بدون إنترنت

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