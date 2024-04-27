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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض الإيجار أسبوعا رأفة بحال تجار التجزئة بسوق أسماك بورفؤاد| تفاصيل

بورفؤاد إيد واحدة
بورفؤاد إيد واحدة تجار ومواطنين لمقاطعة شراء الأسماك

أكد صلاح غريب أحد مسؤلي مبادرة مقاطعة شراء الأسماك فى بورسعيد أنه تم التنسيق لتخفيض إيجار الشهر الحالى لتجار التجزئة من بائعي الأسماك فى بورفؤاد اسبوع نظرا لتضامنهم مع المقاطعة.

وقال صلاح غريب عبر اتصال هاتفي خاص لصدى البلد إنه تم التواصل مع إيهاب الزهور رئيس جمعية الكمبراتيف و المشرف العام على السوق الحضارى فى بورفؤاد لرفع كاهل المعانة عن تجار التجزئة بالسوق لما تكبدوه من خسائر خلال فترة المقاطعة وتضامنهم مع أهالي المدينة بوجه خاص واهالي بورسعيد بوجه عام .

وأشاد غريب بموقف مسؤل السوق الحضاري فى بورفؤاد و الاستجابة الفورية بخصم اسبوع المقاطعة من القيمة الايجارية مما يؤكد أن بورسعيد بكافة طوائفها تعمل على إنجاح المبادرة ومجابهة جشع محتكرى تجارة الاسماك .

وشدد غريب على استمرار المقاطعة لحين انتهاء غرفة بورسعيد من اجتماعها المقرر بعد ظهر غدا لبحث حل الأزمة بما يعود بالنفع على المواطن و تجار التجزئة . 
 

ومن جانبهم أكد تجار التجزئة فى بورفؤاد تضامنهم الكامل مع المقاطعة كمواطنين من أهالي بورسعيد مطالبين بمجابهة جشع التجار فى كل السلع وليس السمك فقط 

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