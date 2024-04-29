السردين والشبار بأقل من نصف الثمن.. عودة أهالي بورسعيد لشراء الأسماك

كشف عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك بمحافظة بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن نزول أسعار الأسماك فى أول يوم لعودة المواطنين للشراء بالأسواق اليوم عقب إعلان انتهاء المقاطعة.

وقال رضوان خلال اتصال هاتفي بصدى البلد ان تجار أسماك بورسعيد قرروا دعم أصناف السردين والشبار اعتبار من اليوم داخل احد منافذ البيع بسوق الأسماك الحضارى وتحديد اسعارهم ب ٦٠ جنيها للكيلو على مدار الأسبوع لحين نزول الأسعار تدريجي و الوصول للأسعار الطبيعية.

وأضاف رضوان أن الأسماك ستبدأ فى التراجع اعتبار من اليوم تدريجيا لحين وصولها الي الحد الطبيعي لها مع منتصف الأسبوع المقبل .

وارجع رضوان تراجع أسعار الأسماك فى بورسعيد بوجه خاص و مصر بوجه عام الي بدء موسم الصيد بحيرة البردويل و نزول أسماك المصايد للأسواق وهو ما سيترتب عليه تراجع أسعار أسماك المزارع .

ولفت رئيس شعبة أسماك أنه تم تحديد المحل رقم ٧٧ بسوق أسماك بورسعيد الحضارى من باب دخول ٩ لبيع الأسماك المدعمة من التجار كنوع من المشاركة المجتمعية



وفى سياق متصل حذر محمد عوض وكيل وزارة التنوين بمحافظة بورسعيد تجار التجزئة لبيع الأسماك بأسواق المحافظة المختلفة من عدم وضع التسعيرة على أصناف الأسماك.



جاء تحذير وكيل وزارة التموين فى بورسعيد مع عودة المواطنين مجددا فى أول يوم لشراء الأسماك بأسواق المحافظة.

وأضاف وكيل تموين بورسعيد فى اتصال هاتفي بصدم البلد أنه وجه بنزول ٣ حملات تحذيرية إلى أسواق بيع الأسماك بالمحافظة بخلاف حملة يقودها شخصيا لتحذير البائعين من عدم وضع التسعيرة على الأصناف.

وأكد وكيل تموين بورسعيد على ان من حق تاجر الأسماك أن يضع التسعيرة التى يراها ويلتزم بها واذا خالف احدهم بعدم وضع التسعيرة أو عدم الالتزام بالتسعيرة الموضوعة وقتها يقع تحت طائلة القانون .

وشدد وكيل تموين بورسعيد على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة على كافة أسواق المحافظة لمتابعة الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء مباحث التموين أو جهاز حماية المستهلك.



طالب وكيل تموين بورسعيد المواطنين باستمرار التعاون والابلاغ الفورى حال حدوث أو رصد اي مخالفة تموينية سواء بالاتصال على الأرقام المعلنة على الصفحة الرسمية للمديرية بمواقع التواصل الإجتماعي أو الخط الساخن للوزارة وجهاز حماية المستهلك.