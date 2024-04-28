حملة مقاطعة الأسماك تزف بشرى سارة لأهالي بورسعيد.. تفاصيل

قال محمد غريب، أحد أعضاء حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، إن الغرفة التجارية في بورسعيد دعت لعقد اجتماع لمناقشة تداعيات حملة مقاطعة الأسماك ووضع الحل المناسب.

وأشار غريب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أنهم توصلوا إلى أنه اعتبارا من صباح الغد سيتم تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 10%، وبعد مرور أسبوع سيتم تخفيض أسعار الأسماك من 30 إلى 35%.

وأضاف محمد غريب، أحد أعضاء حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، «سعر الأسماك هينزل من بكرة الصبح 10% تمهيدا لخفض الأسعار مرة أخرى بعد أسبوع".

https://fb.watch/rKhhxFIq-9/?mibextid=w8EBqM