محافظ بورسعيد: الإسراع من معدلات العمل لافتتاح المجمع الصناعي الثالث (3 يوليو)

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح المجمع الصناعي الثالث الجديد (3 يوليو) في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، مستجدات سير الأعمال الجارية بالمجمع الصناعي الثالث (3 يوليو)، اليوم الاثنين ، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي قريبا، ضمن النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والشركات المنفذة للمشروع، ومحمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بالجنوب.

وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي «3 يوليو»، يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة، هي “مواد غذائية، غزل ونسيج وملابس جاهزة، بتروكيماويات، أنشطة هندسية”.

وأشار إلى أنه تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين، بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها تلك المصانع.