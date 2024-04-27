عبور لاند تتراجع عن زيادة أسعار منتجاتها .. تفاصيل

قررت شركة عبور لاند، التراجع عن زيادة أسعار المنتجات من الألبان والأجبان والعصائر، والذى كان من المقرر تطبيقها اليوم السبت.

وأعلنت الشركة في السابق أسعار المنتجات، حيث ارتفعت سعر كرتونة جبنة فيتا 1 كيلو جرام، صنف فيتا وصنف إسطنبولي، وصنف زيتون وصنف قشطة، والتي تحمل 12 علبة، 46 جنيها لتسجل 611 جنيها مقارنة مع 565 جنيها، ويزيد سعر العبوة الكيلو بحوالي 6 جنيهات.

عبور لاند تتراجع عن زيادة الأسعار

وينشر “ صدى البلد” أسعار المنتجات، حيث سجلت سعر عبوات الجبنة زنة 500 جرام زيادة سعر الكرتونة التي تحمل 12 عبوة إلى 326 جنيها، لأصناف جبنة شيدر وجبنة رومي وجبنة قديمة وجبنة فلمنك وجبنة شطة، وجبنة إسطنبولي وجبنة فيتا.



ورفعت الشركة سعر كرتونة جبنة عبور لاند التي تحمل 27 عبوة وزن 250 جرام الأكثر شهرة ومبيعا، لشهر يناير 2022 إلى 326 جنيها أيضا، مقارنة مع 310 جنيهات لتسجل العبوة 15 جنيها

وبلغت سعر كرتونة لبن وزن 1 كيلو جرام، ليصل سعر الكرتونة التي تحمل 12 عبوة إلى 291 جنيها بزيادة 31 جيها لتصل الزيادة على العبوة 2.5 جنيه، وسعر كرتونة اللبن كامل الدسم إلى تحمل 6 عبوات إلى 156 جينها مقارنة مع 131 جنيه بزيادة 25 جينها.

