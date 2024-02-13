تصل إلى 50 جنيها للكرتونة.. زيادة جديدة بأسعار ألبان وعصائر عبور لاند

تشهد أسعار ألبان وعصائر عبور لاند زيادة جديدة تتراوح بين 17 و50 جنيها للكرتونة، وذلك بعد رفع سعر الجبنة اليوم على أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من الإثنين 12-2-2024.

ويرصد موقع صدى البلد الأسعار الجديدة بعد الزيادة والتي جاءت على النحو التالي:

ارتفع سعر كرتونة لبن عبور لاند خالي الدسم وزن العبوة 1 كجم إلى 431 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا بزيادة 45 جنيهًا للكرتونة ، لتباع العبوة الواحدة بسعر 42 جنيهًا ، فيما تم زيادة سعر الكرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم وزن العبوة 1 كجم ، إلى 222 جنيهات بزيادة 17 جنيهات عن شهر ديسمبر الماضي.

وزاد سعر كرتونة عبور لاند لبن وزن العبوة 200 مللي خالي وكامل الدسم ومحلية إلى 260 جنيهات بزيادة قدرها 49 جنيهات في الكرتونة لتباع بسعر 11.5 جنيهات للعبوة الواحدة ، فيما رفعت عبور لاند سعر الكرتونة لبن كامل الدسم وزن العبوة 500 مللي “كيس” إلى 401 جنيهًا بزيادة 50 جنيهات في الكرتونة لتباع بسعر 20 جنيهًا.

وسجلت أسعار عصائر عبور لاند مانجو، كوكتيل، جوافة برتقال وأناناس وزن 1 كجم لتبلغ الكرتونة 300 جنيهًا بدلًا من 260 جنيه لتباع القطعة بسعر 29 جنيهًأ ، وبلغ سعر الكرتونة وزن العبوة 200 مللي نحو 175 جنيهًا بدلًا من 145 جنيهًا بزيادة قدره 30 جنيهًأ لتباع بسعر 8 جنيهات.