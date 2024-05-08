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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: مصر أحرزت تقدما ملموسا في مجال صناعة وتوزيع الأسمدة

صدى البلد

شارك اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الوزراء المشتركة لوزراء الخارجية والزراعة الأفارقة وذلك تحت عنوان "الشراكة الافريقية للأسمدة والأعمال التجارية الزراعية".


حيث افتتح الجلسة موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء الكيني وامين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والمهجر ، والدكتور محمد سالم وزير الخارجية والتعاون الموريتاني والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية والمياه والاقتصاد الأزرق'.

وناقشت الجلسة بنود إعلان نيروبى بشان قمة الأسمدة والتربة والذى سيتم اعتماده غدا فى الجلسة الرئاسية.
وتحدث "القصير" عن ضرورة إعطاء الاتحاد الإفريقي أهمية خاصة لمسالة التمويل لتدعيم قدرات المزارعين على تنفيذ برامج صحة التربة ورفع كفاءة الأسمدة والمغذيات وذلك من خلال تبنى مبادرات وبرامج تمويلية تسهم فيها بقدر كبير شركات التنمية والدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز صغار المزارعين خاصة وأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة برامج تخفيف تأثير التغييرات المناخية.
وأضاف انه يجب مراعاة إمكانيات الدول فيما يتعلق بمضاعفة انتاجها من الأسمدة خاصة العضوية منها بحلول عام ٢٠٣٤، "القصير" دعا الاتحاد الافريقي الى المشاركة في المبادرات التي تم اطلاقها في قمة المناخ الCOP 27 بشرم الشيخ عام ٢٠٢٢،لتحفيز التمويل الدولى الميسر من اجل دعم برامج الغذاء المستدام.

وأشار القصير كذلك إلى أن الدولة  المصرية قطعت شوطا كبيرا وأحرزت تقدما ملموسا فى مجال صناعة وتوزيع الأسمدة وانها تضع خبراتها لدعم الاشقاء الأفارقة فى هذا المجال .


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي نهاية كلمته وزير الزراعة نقل تعازى الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا الى جمهورية كينيا الصديقة وشعبها فى ضحايا الفيضانات الأخيرة، والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك قمة الأسمدة وصحة التربة والمنعقدة حاليا في دولة كينيا بالتعاون مع الاتحاد الافريقي.

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