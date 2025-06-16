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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ترتيب صادم للأهلي.. القيمة التسويقية للمشاركين في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أحمد أيمن

تُعتبر القيم التسويقية للأندية المشاركة في بطولات كرة القدم العالمية ومنها بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا، عنصرًا هامة تعكس قوة الفرق وجاذبيتها. 

في هذا السياق، قام موقع "ترانسفير ماركت" بإصدار تحديث جديد للقيم التسويقية للأندية التي تشارك في مونديال الأندية 2025 ومن ضمنها ممثل مصر النادي الأهلي، والذي كشف -التحديث- عن تفاوت كبير في القيم المالية بين الفرق.

ريال مدريد في الصدارة

تربع نادي ريال مدريد الإسباني على قمة الترتيب، كأغلى فريق في البطولة بقيمة تسويقية بلغت 1.33 مليار يورو. وقد تفوق ليتجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي الذي احتل المركز الثاني بقيمة 1.18 مليار يورو، وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي جاء في المركز الثالث بقيمة 1.05 مليار يورو. 

هذا الثلاثي الوحيد الذي تجاوز حاجز المليار يورو، مما يُظهر هيمنته على الساحة الكروية العالمية.

القيمة التسويقية للأندية العربية

على الصعيد العربي، سجل الهلال السعودي أحد أعلى التقييمات، حيث جاء في المركز الـ16 بقيمة 153 مليون يورو. بينما احتل الأهلي المصري المركز الـ25 بقيمة تبلغ 50 مليون يورو. 

ورغم أن الأهلي كان له تاريخ عريق في كرة القدم، إلا أن قيمته التسويقية قد تراجعت بالمقارنة مع بعض الأندية الكبرى.

أوكلاند سيتي في المؤخرة

في الجهة المقابلة، تواجد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ذيل الترتيب بين الأندية الـ32 المشاركة، حيث بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.58 مليون يورو فقط. 

يُعبر هذا الرقم عن الفارق الكبير في الإمكانيات بينه وبين منافسيه، وخاصة أنه يشارك كونه بطل أوقيانوسيا، وهو ما ظهر في مباراته الأولى بالبطولة أمس أمام بايرن ميونخ، حيث أمطر الأخير شباكه بعشرة أهداف نظيفة.

تتجاوز قيمة الفريق البافاري 843 مليون يورو. أي بفارق يقارب 900 مليون يورو بين الفريقين. 

القيمة التسويقية للأندية المشاركة

إليكم الترتيب الكامل للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حسب القيمة السوقية (من الأعلى إلى الأدنى):

  1. ريال مدريد (إسبانيا) – 1.33 مليار يورو
  2. مانشستر سيتي (إنجلترا) – 1.18 مليار يورو
  3. باريس سان جيرمان (فرنسا) – 1.05 مليار يورو
  4. تشيلسي (إنجلترا) – 972 مليون يورو
  5. بايرن ميونخ (ألمانيا) – 843 مليون يورو
  6. إنتر ميلان (إيطاليا) – 703 مليون يورو
  7. يوفنتوس (إيطاليا) – 632 مليون يورو
  8. أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 506 مليون يورو
  9. بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 456 مليون يورو
  10. بنفيكا (البرتغال) – 364 مليون يورو
  11. بورتو (البرتغال) – 346 مليون يورو
  12. بالميراس (البرازيل) – 253 مليون يورو
  13. فلامنغو (البرازيل) – 221 مليون يورو
  14. بوتافوغو (البرازيل) – 160 مليون يورو
  15. ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 156 مليون يورو
  16. الهلال (السعودية) – 153 مليون يورو
  17. ريفر بليت (الأرجنتين) – 114 مليون يورو
  18. بوكا جونيورز (الأرجنتين) – 78 مليون يورو
  19. فلومينينسي (البرازيل) – 77 مليون يورو
  20. مونتيري (المكسيك) – 69 مليون يورو
  21. إنتر ميامي (الولايات المتحدة) – 66 مليون يورو
  22. باتشوكا (المكسيك) – 56 مليون يورو
  23. سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) – 52 مليون يورو
  24. لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) – 51 مليون يورو
  25. الأهلي (مصر) – 50 مليون يورو
  26. العين (الإمارات) – 45 مليون يورو
  27. ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) – 35 مليون يورو
  28. الترجي (تونس) – 20 مليون يورو
  29. أوراوا ريد دايموندز (اليابان) – 20 مليون يورو
  30. الوداد البيضاوي (المغرب) – 17 مليون يورو
  31. أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) – 15 مليون يورو
  32. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) – 4.58 مليون يورو
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