ترتيب صادم للأهلي.. القيمة التسويقية للمشاركين في مونديال الأندية 2025

تُعتبر القيم التسويقية للأندية المشاركة في بطولات كرة القدم العالمية ومنها بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا، عنصرًا هامة تعكس قوة الفرق وجاذبيتها.

في هذا السياق، قام موقع "ترانسفير ماركت" بإصدار تحديث جديد للقيم التسويقية للأندية التي تشارك في مونديال الأندية 2025 ومن ضمنها ممثل مصر النادي الأهلي، والذي كشف -التحديث- عن تفاوت كبير في القيم المالية بين الفرق.

ريال مدريد في الصدارة

تربع نادي ريال مدريد الإسباني على قمة الترتيب، كأغلى فريق في البطولة بقيمة تسويقية بلغت 1.33 مليار يورو. وقد تفوق ليتجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي الذي احتل المركز الثاني بقيمة 1.18 مليار يورو، وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي جاء في المركز الثالث بقيمة 1.05 مليار يورو.

هذا الثلاثي الوحيد الذي تجاوز حاجز المليار يورو، مما يُظهر هيمنته على الساحة الكروية العالمية.

القيمة التسويقية للأندية العربية

على الصعيد العربي، سجل الهلال السعودي أحد أعلى التقييمات، حيث جاء في المركز الـ16 بقيمة 153 مليون يورو. بينما احتل الأهلي المصري المركز الـ25 بقيمة تبلغ 50 مليون يورو.

ورغم أن الأهلي كان له تاريخ عريق في كرة القدم، إلا أن قيمته التسويقية قد تراجعت بالمقارنة مع بعض الأندية الكبرى.

أوكلاند سيتي في المؤخرة

في الجهة المقابلة، تواجد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ذيل الترتيب بين الأندية الـ32 المشاركة، حيث بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.58 مليون يورو فقط.

يُعبر هذا الرقم عن الفارق الكبير في الإمكانيات بينه وبين منافسيه، وخاصة أنه يشارك كونه بطل أوقيانوسيا، وهو ما ظهر في مباراته الأولى بالبطولة أمس أمام بايرن ميونخ، حيث أمطر الأخير شباكه بعشرة أهداف نظيفة.

تتجاوز قيمة الفريق البافاري 843 مليون يورو. أي بفارق يقارب 900 مليون يورو بين الفريقين.

القيمة التسويقية للأندية المشاركة

إليكم الترتيب الكامل للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حسب القيمة السوقية (من الأعلى إلى الأدنى):