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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​علوم دمنهور تعلن بدء القبول بـ بكالوريوس الطاقة المتجددة والمستدامة

علوم دمنهور
علوم دمنهور
ساندي رضا

أعلنت كلية العلوم بجامعة دمنهور عن فتح باب التسجيل والقبول لطلاب الثانوية العامة (شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة) للالتحاق بالبرنامج الخاص "بكالوريوس الطاقة المتجددة والمستدامة" (Renewable and Sustainable Energy Program) للعام الجامعي 2026/2027، في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة النظيفة.

​وفي هذا السياق، أكد  الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أن إطلاق هذا البرنامج الحيوي يأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة المكثف بمشروعات الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الأمن الطاقي، وتنويع مصادر الدخل القومي، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأوضحت الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم، أن البرنامج يستهدف تأهيل وإعداد كوادر علمية وتطبيقية مزودة بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة منظومات الطاقة المستدامة، وبما يساهم في سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

​وأضافت "الخضري" أن البرنامج يرتكز على دراسات متخصصة في فيزياء وتكنولوجيا الطاقة، مع التركيز على دمج النظريات الهندسية بالتطبيقات العملية لأنظمة الطاقة المتجددة والأنظمة الهجينة، كما يتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي في معامل الكلية المُجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة، بالتوازي مع كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة، ويؤهل البرنامج خريجيه للاندماج الفوري في أسواق العمل، للعمل في شركات الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء، والمجمعات الصناعية، والمراكز البحثية، فضلاً عن مكاتب الاستشارات الهندسية والبيئية.

​شروط القبول والتقديم:
ـ ​أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبتي علمي علوم أو علمي رياضة).
ـ ​استيفاء الحد الأدنى وشروط القبول المقررة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي الجاري.
ـ ​يدار البرنامج وفق نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours System) وبنظام البرنامج الخاص.

​وتدعو إدارة الكلية راغبي الالتحاق إلى زيارة مقر كلية العلوم بجامعة دمنهور، أو متابعة المستجدات عبر الصفحة الرسمية لكلية العلوم على منصات التواصل الاجتماعي.

كلية العلوم بجامعة دمنهور الثانوية العامة الطاقة المتجددة

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