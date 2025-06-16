موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية

يواصل النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تحضيراته لمواجهة حاسمة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يصطدم "المارد الأحمر" بفريق بالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، في فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.