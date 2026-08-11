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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعرف كليتك.. جامعة دمنهور تستعرض 9 أقسام و18 برنامجا بكلية التربية لإعداد معلم المستقبل

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

في إطار مبادرة "اعرف كليتك" التي أطلقتها جامعة دمنهور لتعريف الطلاب الجدد وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج الدراسية، واستجابة لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى إعداد خريج مؤهل علميا وتطبيقيا لمتطلبات سوق العمل، تستعرض كلية التربية أقسامها العلمية وبرامجها المتميزة التي تهدف لإعداد معلم تربوي متميز قادر على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عبد العزيز سليم عميد الكلية.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز سليم أن كلية التربية بجامعة دمنهور تتبنى فلسفة إعداد معلم قادر على الإبداع، متمكن أكاديميا وتربويا، يجيد استخدام تكنولوجيا التعليم، ويسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وتتضمن كلية التربية 9 أقسام علمية على النحو التالي: 
قسم اللغة العربية: إعداد معلم متخصص في اللغة وآدابها وتدريسها للناطقين بها.
قسم اللغة الإنجليزية: تأهيل معلم اللغة الإنجليزية وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
قسم اللغة الفرنسية: إعداد معلم متمكن لغويا وتربويا في اللغة الفرنسية وآدابها.
قسم التاريخ: تنمية الوعي التاريخي والحضاري وطرق تدريس التاريخ.
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية: الجمع بين الدراسات الجغرافية وتطبيقات GIS الحديثة.
قسم الفلسفة والاجتماع: إعداد معلم قادر على تنمية التفكير النقدي وفهم الظواهر الاجتماعية.
قسم المناهج وطرق التدريس: تطوير المناهج وتصميم استراتيجيات التعلم النشط.
قسم علم النفس التربوي: دراسة سيكولوجية المتعلم وتقديم الإرشاد النفسي والتربوي.
قسم أصول التربية: دراسة الأسس الفلسفية والاجتماعية والسياسية للتربية.

وتزخر الكلية بالعدد من البرامج الأكاديمية وهي:

أولا: برامج إعداد معلمي التعليم العام "الإعدادي والثانوي" ويتضمن

برنامج اللغة العربية: إعداد معلم قادر على تدريس فروع اللغة العربية وتذوق النصوص الأدبية.
برنامج اللغة الإنجليزية: تأهيل معلم يجيد مهارات اللغة الأربعة ويوظف التكنولوجيا في التدريس.
برنامج اللغة الفرنسية: إعداد معلم متخصص لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس.
برنامج التاريخ: إعداد معلم يربط الأحداث التاريخية بالواقع وينمي قيم المواطنة.
برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية: إعداد معلم يجمع بين الجغرافيا وتحليل الخرائط الرقمية.
برنامج الفلسفة: إعداد معلم ينمي مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب.
برنامج الاجتماع: إعداد معلم يفهم البناء الاجتماعي ويدرس القضايا المجتمعية.
برنامج الكيمياء: إعداد معلم علوم متخصص في تدريس الكيمياء وإجراء التجارب المعملية.
برنامج الفيزياء: إعداد معلم قادر على تبسيط المفاهيم الفيزيائية وربطها بالتطبيقات.
برنامج البيولوجي: إعداد معلم علوم متخصص في الكائنات الحية والعمليات الحيوية.
برنامج الجيولوجيا: إعداد معلم يدرس علوم الأرض والبيئة والموارد الطبيعية.
برنامج الرياضيات: إعداد معلم يجيد تدريس الرياضيات وتطبيقاتها ويستخدم الوسائل الحديثة.

ثانيا: برامج إعداد معلمي التعليم الابتدائي ويتضمن:

برنامج اللغة العربية "تعليم ابتدائي": إعداد معلم متخصص في تأسيس مهارات القراءة والكتابة.

برنامج الدراسات الاجتماعية "تعليم ابتدائي": إعداد معلم لتدريس التاريخ والجغرافيا للمرحلة الابتدائية.

برنامج العلوم "تعليم ابتدائي": إعداد معلم لتدريس مبادئ العلوم بأسلوب مبسط وتجارب عملية.


البرامج الخاصة بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة:
تهدف لتأهيل معلم متميز يجيد تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية ويؤهله للعمل بالمدارس الدولية واللغات.

أولا: برامج التعليم العام "الإعدادي والثانوي" ويتضمن:
برنامج إعداد معلمي الكيمياء "باللغة الإنجليزية": تأهيل معلم لتدريس الكيمياء باللغة الإنجليزية.

برنامج إعداد معلمي الفيزياء "باللغة الإنجليزية": تأهيل معلم لتدريس الفيزياء باللغة الإنجليزية.

برنامج إعداد معلمي البيولوجي "باللغة الإنجليزية": تأهيل معلم لتدريس الأحياء باللغة الإنجليزية.

برنامج إعداد معلمي الرياضيات "باللغة الإنجليزية": تأهيل معلم لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية.

ثانيا: برامج التعليم الابتدائي
برنامج إعداد معلمي العلوم للتعليم الابتدائي "باللغة الإنجليزية": تأهيل معلم لتدريس العلوم باللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية.

وتدعو كلية التربية بجامعة دمنهور الطلاب للالتحاق بها للاستفادة من التدريب الميداني بالمدارس، والمعامل المجهزة، وبرامجها التي تواكب متطلبات سوق العمل التعليمي.

اعرف كليتك جامعة دمنهور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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