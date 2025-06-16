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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عودة إلهام شاهين لمصر بعد أزمة غلق مطار بغداد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
قسم الفن

عادت الفنانة إلهام شاهين، إلى مصر، اليوم الإثنين، عبر مطار القاهرة الجوي، بعد فترة طويلة من تواجدها في العراق وعدم تمكنها من العودة؛ بسبب تأثر حركة الملاحة الجوية بالتوترات بين إيران وإسرائيل. 

وعادت إلهام شاهين، إلى مصر قادمة من العراق، عبر مطار البصرة، بسبب إغلاق مطار بغداد. 

أزمة إلهام شاهين في العراق

نشرت الفنانة إلهام شاهين، فيديون، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يجمعها بالإعلامية هالة سرحان من مطار البصرة في العراق.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال الفيديو، إنهما في طريقهما للعودة إلى القاهرة، بعد أن تم فتح مطار البصرة، والذي يبعد عن بغداد، مقر إقامتهما بـ 6 ساعات. 

وتابعت الفنانة إلهام شاهين قائلة: "كان هناك اهتمام كبير بنا بعد قرار إغلاق المجال الجوي وعدم تمكُّننا من العودة إلى القاهرة، حيث زارنا وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء، وتم توصيلنا إلى مطار البصرة لنعود إلى القاهرة". وأضافت: "وحشتنا مصر".

وأضافت إلهام شاهين: "تلقينا العديد من المكالمات الهاتفية من المصريين والعرب للاطمئنان علينا، وفي الحقيقة، لم نكن في خطر على الإطلاق؛ فكل ما في الأمر أن المجال الجوي أُغلق بسبب الأحداث الجارية".

وكان نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، وهم: نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، قد توجهوا بالشكر إلى الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، حيث قامت باستقبالهما الدكتورة نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات.

وعبّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، لمساندته الدائمة للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، واطمئنانه عليهما، ومتابعته للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين العراق إيران إسرائيل

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