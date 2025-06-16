الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير

أكد الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بمقتل 3 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على مصافي حيفا.

وفي وقت سابق، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم أن جيش الاحتلال يسيطر على الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال حديثه مع طياري المقاتلات في قاعدة تل نوف الجوية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو قائلا: "أنتم تقومون بأشياء مذهلة... سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي لطهران وهذا يُغيّر العملية برمتها".