طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة، رولات الكنافة من الحلويات الحديثة التي انتشرت بسرعة بفضل مذاقها الرائع وشكلها الأنيق يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتقديمها في المناسبات والأعياد.

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة



تقدم الشيف ميدو عثمان طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة بشكل سهل وسريع لعشاق الكنافة.



مكونات رولات الكنافة

نصف كيلو من الكنافة الطازجة

كوب من الزبدة المذابة

كوب من القشطة أو الجبن الكريمي للحشو

كوب من الشربات البارد

فستق مطحون للتزيين

نفتت الكنافة إلى قطع صغيرة ونخلطها بالزبدة المذابة ثم نأخذ كمية صغيرة من الكنافة ونفردها على شكل شريط طويل نضع القليل من القشطة في الوسط ونلفها على شكل رول صغير

نكرر العملية حتى تنتهي الكمية ثم نرص الرولات في صينية فرن مدهونة وندخلها الفرن على حرارة مئة وثمانين حتى تكتسب اللون الذهبي

نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد فورًا وتترك لتبرد ثم نزينها بالفستق المطحون وتقدم ساخنة بجانب مشروب مفضل حسب الرغبة.