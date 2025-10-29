قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

أحمد النشوقي

تساءل البعض عن كيفية الحصول على العُملات التذكارية التي قرّر مجلس الوزراء السماح لوزير المالية بإصدارها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أحد أضخم المتاحف الأثرية في العالم.

وفي السطور القادمة يقدم "صدى البلد" الطريقة التي يمكن الحصول بها على العُملات التذكارية الذهبية والفضية وأسعارها حيث قرّر مجلس الوزراء السماح لوزير المالية بإصدار العملات التذكارية بفئات 1، 5، 10، 25، 50، 100 جنيه من الذهب والفضة بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، أحد أضخم المتاحف الأثرية في العالم. وجاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على مواصفات دقيقة للعملات الفضية، إذ تُصنع فئة الجنيه الواحد من فضة عيار 720 (720 جزءًا من الألف فضة و280 جزءًا نحاس)، مع هامش مسموح به 0.5% لضمان جودة الصناعة ودقتها الفنية.

وحدّدت وزارة المالية الأسعار الرسمية للعملات التذكارية الفضية بفئات متعددة:
1 جنيه: 2580 جنيهًا
5 جنيهات: 3010 جنيهات
10 جنيهات: 3440 جنيهًا
25 جنيهًا: 4042 جنيهًا
50 جنيهًا: 4300 جنيه
100 جنيه: 5160 جنيهًا

أما عن العملات الذهبية..
1 جنيه: 84 ألف جنيه
5 جنيهات: 273 ألف جنيه
10 جنيهات: 420 ألف جنيه
25 جنيهًا: 472.5 ألف جنيه
50 جنيهًا: 498.75 ألف جنيه
100 جنيه: 551.25 ألف جنيه

أين يمكنني الحصول على العملات التذكارية؟

يمكنك التوجه إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمقرها في 1 شارع دار السك – ميدان الحلبي – حي الدراسة أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتستقبل المصلحة المواطنين من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، مع إتاحة الدفع عبر بطاقات الفيزا فقط.

