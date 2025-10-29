إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها في أجواء احتفالية مميزة في لبنان، بحضور مجموعة من نجوم الفن من مصر ولبنان.

وأضفى الفنان أحمد السقا لمسة خاصة على الحفل، حيث شارك إليسا الغناء بأغنيتي "الحب" و"سيرة الحب"، مما جعل الأمسية أكثر حيوية.

وحضر الحفل أيضًا الفنانون كريم فهمي، وماجد المصري، ونيكولا معوض، وسط لحظات من المرح والتفاعل بين النجوم. وأبدت إليسا إعجابها بكريم فهمي أثناء الاحتفال، ما أضفى جواً من الألفة والدعابة على المناسبة.

وتميز الحفل بالأجواء الودية والفنية، وجمع الأصدقاء والزملاء في أمسية لا تُنسى بمناسبة عيد ميلاد إليسا.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى التى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

https://youtube.com/shorts/PUKzDKVRiNo?si=S2iE-mDYm5ikJrCl