قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد

ارتفاع عدد شهداء مجازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
ارتفاع عدد شهداء مجازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
أ ش أ

 ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ الساعة الثامنة مساء /الثلاثاء/ وحتى العاشرة من صباح اليوم، إلى 100 شهيد، بينهم حوالي 35 طفلاً، في حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.


وأفادت مصادر طبية في تصريح، اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد صحفي فلسطيني، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمته في مخيم النصيرات وسط القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق الطواقم الإعلامية، كما تم انتشال طفلة شهيدة من تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الليلة الماضية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ليرتفع عدد شهداء الاستهداف إلى خمسة في هذا القصف وحده.


وفي سياق متصل.. استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ودمرت مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بالمخيم، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.


وأكدت المصادر الصحية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة مجازر مروعة بحق المدنيين في القطاع، موثقة بانتهاكات جسيمة بحق سكان غزة الأبرياء وتوزّعت أعداد الشهداء على مستشفيات القطاع على النحو الآتي: مستشفى الشفاء 27 شهيداً، المستشفى المعمداني 10 شهداء، مستشفى العودة 31 شهيداً، مستشفى الأقصى 12 شهيداً، ومستشفى ناصر 20 شهيداً.

ارتفع عدد الشهداء مستشفيات قطاع غزة عدوان الاحتلال الإسرائيلي مصادر طبية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا استشهاد صحفي فلسطيني طائرات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

صورة تعبيرية

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

تعطيل نتنياهو للاتفاق امتداد لسياسة المماطلة الإسرائيلية

أستاذ قانون دولي: تعطيل نتنياهو لاتفاق السلام امتداد لسياسة المماطلة الإسرائيلية

خلال زيارته لمدرسة النيل المصرية .. مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية فى اللغة الفرنسية

مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية في اللغة الفرنسية

جانب من الجولة

في جولة مفاجئة.. محافظ القليوبية يوجه بإزالة الإشغالات وغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين يستخدمان لحوما مجمدة مجهولة المصدر ويفترشان الطريق العام بشبرا الخيمة

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد