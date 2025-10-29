ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد

ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ الساعة الثامنة مساء /الثلاثاء/ وحتى العاشرة من صباح اليوم، إلى 100 شهيد، بينهم حوالي 35 طفلاً، في حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.



وأفادت مصادر طبية في تصريح، اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد صحفي فلسطيني، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمته في مخيم النصيرات وسط القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق الطواقم الإعلامية، كما تم انتشال طفلة شهيدة من تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الليلة الماضية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ليرتفع عدد شهداء الاستهداف إلى خمسة في هذا القصف وحده.



وفي سياق متصل.. استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ودمرت مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بالمخيم، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.



وأكدت المصادر الصحية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة مجازر مروعة بحق المدنيين في القطاع، موثقة بانتهاكات جسيمة بحق سكان غزة الأبرياء وتوزّعت أعداد الشهداء على مستشفيات القطاع على النحو الآتي: مستشفى الشفاء 27 شهيداً، المستشفى المعمداني 10 شهداء، مستشفى العودة 31 شهيداً، مستشفى الأقصى 12 شهيداً، ومستشفى ناصر 20 شهيداً.