بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه، اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حتى ٢٠ أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

أوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

أشار البيان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.

الطاقة الفندقية لمبادرة التسهيلات التمويلي السياحة كجوك الفائدة

