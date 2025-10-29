بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية والتى تتضمن 164 قيادة محلية .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد القيادات المتميزة واستبعاد المقصرين وإنهاء خدمتهم .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد ، و 134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات .

كما أشارت د.منال عوض إلي أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2024 لشغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارة المحلية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين أحمد محمود حبيب سكرتير عام للإسكندرية ومحمد صلاح عبدربه سكرتير عام مساعد الإسكندرية وجيهان عبدالحميد مسعود سكرتير عام القليوبية ومحمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية ود.إيهاب حسن محمد سكرتير عام شمال سيناء ومحمود مصطفى غريب سكرتير عام مساعد شمال سيناء وعبدالعال عبدالباري السيد سكرتير عام مساعد بورسعيد وعارف عبدالعزيز البركاوي سكرتير عام مساعد السويس.

كما تضمنت الحركة تعيين حازم محمد عزت سكرتيراً عاماً لبنى سويف ومجدي محمد الوصيف سكرتيراً عاماً لمطروح.

كما تضمنت حركة المحليات الترقى للدرجة العالية لكل من محمد عبدالحميد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وأسامة رزق منصور سكرتير مساعد البحيرة وخالد ابراهيم النمر سكرتير مساعد المنوفية وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بنى سويف

وإيهاب محمد رشاد سكرتير مساعد جنوب سيناء .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بالمحافظات بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وشددت الدكتورة منال عوض علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات فى مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية حيث تم استبعاد عدد من القيادات لتدني الأداء في عدد من الملفات الخدمية .