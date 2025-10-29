600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة ، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات فقط مقارنة بمستوياته مساء أمس الثلاثاء، ليواصل الذهب التحرك المحدود في نطاق ضيق وسط ترقب الأسواق العالمية لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب خلال الساعات المقبلة.





سعر الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كما يلي وفقًا لآخر تحديث من محلات الصاغة (بدون مصنعية):

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6090 جنيه 6045 جنيه عيار 22 5585 جنيه 5540 جنيه عيار 21 5330 جنيه 5290 جنيه عيار 18 4570 جنيه 4535 جنيه عيار 14 3555 جنيه 3525 جنيه عيار 12 3045 جنيه 3025 جنيه الأونصة 189465 جنيه 188045 جنيه الجنيه الذهب 42640 جنيه 42320 جنيه الأونصة بالدولار 3961.05 دولار —

تظهر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، تماسك المعدن النفيس بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي شهدها على مدار الأيام الماضية.

الذهب يرتفع 10 جنيهات فقط لكنه ما زال منخفضًا 600 جنيه عن أعلى مستوى

ورغم هذا الارتفاع المحدود بقيمة 10 جنيهات فقط في سعر جرام الذهب، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال منخفضًا بنحو 600 جنيه عن أعلى مستوى سجله في بداية شهر أكتوبر الجاري، عندما تجاوز سعر الجرام من عيار 21 حاجز 5900 جنيه.



هذا الانخفاض الكبير يعكس الضغوط البيعية القوية التي تعرض لها الذهب عالميًا خلال الأسابيع الماضية، تزامنًا مع تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن وتحول المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

استقرار الذهب في انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي

تأتي تحركات الذهب اليوم وسط حالة من الترقب الحذر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المقرر أن يُعلن خلاله عن قرارات جديدة تخص أسعار الفائدة.

ويتوقع عدد من المحللين أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤًا واضحًا في النمو وتراجعًا في مستويات التضخم.

هذا الاجتماع يُعد من أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة، إذ أن أي خفض في الفائدة الأمريكية سيؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة انخفاض العائد على الدولار، بينما استمرار الفائدة المرتفعة قد يُبقي المعدن النفيس تحت الضغط.

الذهب عالميًا عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت أمس الثلاثاء تراجعًا حادًا في أسعار الذهب بعد كسر مستوى الدعم الرئيسي عند أقل من 4000 دولار للأونصة، لينزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع متتالية.



المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تضغط على الذهب

كما ساهم تباطؤ وتيرة المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في مزيد من الاضطراب بأسواق المعادن الثمينة، إذ يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه المحادثات الجارية بين الجانبين بشأن اتفاق تجاري جديد، وسط أنباء عن قرب التوصل إلى تفاهم أولي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وهو ما قد يقلل من جاذبية الذهب كأصل آمن.

أسعار الذهب

وأكد عدد من تجار الذهب أن السوق في مصر لا يزال يتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، مما يجعل التوقعات بشأن اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة غامضة وغير مستقرة إلى حد كبير.



ويُتوقع أن تظل أسعار الذهب في مصر اليوم ضمن نطاق ضيق حتى صدور قرارات الفيدرالي، التي ستحدد الاتجاه العام للسوق خلال الفترة المقبلة، سواء نحو الارتفاع مجددًا أو استمرار التراجع في حال صدور قرارات تشددية جديدة.