600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة ، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات فقط مقارنة بمستوياته مساء أمس الثلاثاء، ليواصل الذهب التحرك المحدود في نطاق ضيق وسط ترقب الأسواق العالمية لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب خلال الساعات المقبلة.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كما يلي وفقًا لآخر تحديث من محلات الصاغة (بدون مصنعية):

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء
عيار 246090 جنيه6045 جنيه
عيار 225585 جنيه5540 جنيه
عيار 215330 جنيه5290 جنيه
عيار 184570 جنيه4535 جنيه
عيار 143555 جنيه3525 جنيه
عيار 123045 جنيه3025 جنيه
الأونصة189465 جنيه188045 جنيه
الجنيه الذهب42640 جنيه42320 جنيه
الأونصة بالدولار3961.05 دولار

تظهر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، تماسك المعدن النفيس بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي شهدها على مدار الأيام الماضية.

الذهب يرتفع 10 جنيهات فقط لكنه ما زال منخفضًا 600 جنيه عن أعلى مستوى

ورغم هذا الارتفاع المحدود بقيمة 10 جنيهات فقط في سعر جرام الذهب، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال منخفضًا بنحو 600 جنيه عن أعلى مستوى سجله في بداية شهر أكتوبر الجاري، عندما تجاوز سعر الجرام من عيار 21 حاجز 5900 جنيه.

سعر الذهب اليوم

 هذا الانخفاض الكبير يعكس الضغوط البيعية القوية التي تعرض لها الذهب عالميًا خلال الأسابيع الماضية، تزامنًا مع تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن وتحول المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

استقرار الذهب في انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي

تأتي تحركات الذهب اليوم وسط حالة من الترقب الحذر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المقرر أن يُعلن خلاله عن قرارات جديدة تخص أسعار الفائدة. 

ويتوقع عدد من المحللين أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤًا واضحًا في النمو وتراجعًا في مستويات التضخم.

هذا الاجتماع يُعد من أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة، إذ أن أي خفض في الفائدة الأمريكية سيؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة انخفاض العائد على الدولار، بينما استمرار الفائدة المرتفعة قد يُبقي المعدن النفيس تحت الضغط.

الذهب عالميًا عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت أمس الثلاثاء تراجعًا حادًا في أسعار الذهب بعد كسر مستوى الدعم الرئيسي عند أقل من 4000 دولار للأونصة، لينزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع متتالية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تضغط على الذهب

كما ساهم تباطؤ وتيرة المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في مزيد من الاضطراب بأسواق المعادن الثمينة، إذ يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه المحادثات الجارية بين الجانبين بشأن اتفاق تجاري جديد، وسط أنباء عن قرب التوصل إلى تفاهم أولي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وهو ما قد يقلل من جاذبية الذهب كأصل آمن.

أسعار الذهب 

وأكد عدد من تجار الذهب أن السوق في مصر لا يزال يتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، مما يجعل التوقعات بشأن اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة غامضة وغير مستقرة إلى حد كبير.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويُتوقع أن تظل أسعار الذهب في مصر اليوم ضمن نطاق ضيق حتى صدور قرارات الفيدرالي، التي ستحدد الاتجاه العام للسوق خلال الفترة المقبلة، سواء نحو الارتفاع مجددًا أو استمرار التراجع في حال صدور قرارات تشددية جديدة.

