الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

آية الجارحي

استردت أسعار الذهب جزء من خسائره أمس الثلاثاء 28-10-2025.

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، إذ قلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين أميركا والصين الطلب على المعدن كملاذ آمن، فيما يترقب المستثمرون إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.560 ألف جنيه.
 

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 29-10-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3955 دولارا 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4560 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5320 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6080 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.560 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

