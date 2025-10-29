أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مُتأثرة بانخفاض الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة من التفاؤل بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي تعليق له على هذا التراجع أكد النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحركة الأسواق العالمية، وتتأثر بعوامل عدة، من بينها تغيرات سعر الدولار والأحداث الاقتصادية والسياسية الدولية والمواسم المحلية التي تشهد زيادة أو انخفاضًا في الطلب.

وأوضح “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الانخفاض الأخير في الأسعار كان متوقعًا إلى حد كبير خاصة بعد الارتفاعات السابقة التي وصفها بغير المُبرّرة، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التراجع المفاجئ بنفس الوتيرة التي حدثت بها موجات الارتفاع السابقة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب هو معدل الفائدة، موضحًا أن انخفاض الفائدة عالميًا يدفع المستثمرين عادة إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى تهدئة الأسواق وتقليل الطلب عليه.

واختتم بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضًا في أسعار الذهب والعُملات الأجنبية وحتى العقارات، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة واستمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية.

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، موضحا أن حركة الذهب في السوق المصرية لا تعتمد فقط على تطورات البورصات العالمية، بل تتأثر أيضا بعوامل داخلية أبرزها سعر الصرف ومعدلات الفائدة.

وأضاف "شعيب" في تصريحات خاصة أن أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع معدلات الفائدة، فعندما تنخفض الأخيرة يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على أموالهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أن هذا العامل كان أحد الأسباب الرئيسية وراء القفزات المتتالية في أسعار الذهب داخل السوق المصري خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت الأسواق المحلية والعالمية اليوم تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بانحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على حركة السوق العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التوقع بحركة أسعار الذهب في المرحلة الحالية صعب للغاية، نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي، مما يجعل السوق عُرضة لتقلبات مفاجئة في أي وقت.

وأشار "شعيب" إلى أن الانخفاض الحالي ُعد تصحيحًا مؤقتًا للأسعار بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها السوق، نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل بعض المضاربين، متوقعا أن يعود الذهب إلى الارتفاع مُجددًا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأوضاع العالمية على حالها دون انفراجات كبيرة.

واختتم: "الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وإذا لم يحدث تغير في المؤشرات السياسية والمالية العالمية، فمن المرجح أن نرى زيادات جديدة في الأسعار قريبا".