قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

الذهب
الذهب
محمد الشعراوي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مُتأثرة بانخفاض الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة من التفاؤل بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي تعليق له على هذا التراجع أكد النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحركة الأسواق العالمية، وتتأثر بعوامل عدة، من بينها تغيرات سعر الدولار والأحداث الاقتصادية والسياسية الدولية والمواسم المحلية التي تشهد زيادة أو انخفاضًا في الطلب.

وأوضح “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الانخفاض الأخير في الأسعار كان متوقعًا إلى حد كبير خاصة بعد الارتفاعات السابقة التي وصفها بغير المُبرّرة، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التراجع المفاجئ بنفس الوتيرة التي حدثت بها موجات الارتفاع السابقة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب هو معدل الفائدة، موضحًا أن انخفاض الفائدة عالميًا يدفع المستثمرين عادة إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى تهدئة الأسواق وتقليل الطلب عليه.

واختتم بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضًا في أسعار الذهب والعُملات الأجنبية وحتى العقارات، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة واستمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية.

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، موضحا أن حركة الذهب في السوق المصرية لا تعتمد فقط على تطورات البورصات العالمية، بل تتأثر أيضا بعوامل داخلية أبرزها سعر الصرف ومعدلات الفائدة.

وأضاف "شعيب" في تصريحات خاصة أن أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع معدلات الفائدة، فعندما تنخفض الأخيرة يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على أموالهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أن هذا العامل كان أحد الأسباب الرئيسية وراء القفزات المتتالية في أسعار الذهب داخل السوق المصري خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت الأسواق المحلية والعالمية اليوم تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بانحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على حركة السوق العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التوقع بحركة أسعار الذهب في المرحلة الحالية صعب للغاية، نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي، مما يجعل السوق عُرضة لتقلبات مفاجئة في أي وقت.

وأشار "شعيب" إلى أن الانخفاض الحالي ُعد تصحيحًا مؤقتًا للأسعار بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها السوق، نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل بعض المضاربين، متوقعا أن يعود الذهب إلى الارتفاع مُجددًا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأوضاع العالمية على حالها دون انفراجات كبيرة.

واختتم: "الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وإذا لم يحدث تغير في المؤشرات السياسية والمالية العالمية، فمن المرجح أن نرى زيادات جديدة في الأسعار قريبا".

أسعار الذهب الأسواق المحلية مجلس النواب الذهب سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

محمد عبد العاطى

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

ترشيحاتنا

حاتم صلاح

حاتم صلاح يودع جمهور ابن النادي قبل عرض الحلقات الأخيرة على شاهد

فتحي عبّد الوهاب

عودة فتحي عبد الوهاب للمشاركة في الموسم السادس من المداح

ابن النادي

غدا.. طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي"

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد