4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
برلمان

هجمات إلكترونية تستهدف سرقة بيانات المواطنين.. وتحذير برلماني برفع الوعي الرقمي

أميرة خلف

تعرض عدد كبير من  مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail، خلال الساعات القليلة الماضية لهجمات إلكترونية منظمة تستهدف اختراق كلمات المرور وسرقة البيانات الشخصية، وذلك بعد رصد نشاط متزايد لعصابات قرصنة تستخدم أساليب تصيّد متطورة وروابط مزيفة تحاكي صفحات تسجيل الدخول الأصلية.

وأكد الخبراء أن نحو 183 مليون حساب معرض للخطر إذا لم يتخذ المستخدمون إجراءات الحماية اللازمة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، وتغيير كلمات المرور بشكل دوري، وتجنب فتح الرسائل أو الروابط المشبوهة.

كما شددوا على أهمية تحديث أنظمة التشغيل وتطبيقات البريد بانتظام للحفاظ على أعلى مستوى من الأمان السيبراني.

في هذا الصدد، حذر النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، من تزايد محاولات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف حسابات البريد الإلكتروني لمواطني مصر عبر تطبيقات ومنصات عالمية تعمل من خارج البلاد، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين تعرضوا لهجمات استهدفت سرقة بياناتهم وكلمات المرور.

الرقابة على التطبيقات المشبوهة


وأوضح " يحيي" في تصريحات لموقع " صدى البلد"  أن تلك الاختراقات تأتي ضمن موجة تصيّد إلكتروني منظمة تستخدم روابط مزيفة وصفحات مشابهة لتطبيقات شهيرة مثل Gmail وOutlook، داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشديد الرقابة على التطبيقات المشبوهة التي تتسلل إلى الأجهزة المحمولة وتستغل بيانات المستخدمين دون علمهم.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الخرق قد تأثر به جميع مزوّدي البريد الإلكتروني الرئيسيين، بما في ذلك Outlook و Yahoo، رغم تأكيد شركة غوغل أن خوادمها لم تتعرض لأي خرق مباشر، موضحة أن التسريب ناتج عن إصابات ببرمجيات التجسس وأحصنة طروادة على الأجهزة الشخصية للمستخدمين.

البريد الإلكتروني Gmail اختراق اختراق بيانات مجلس النواب

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

خالد الغندور

خالد الغندور: ريال مدريد والزمالك يجتمعان في اللون الأبيض والجمال

أحمد رمضان

إقالة مدرب منتخب مصر لـ السيدات بعد توديع تصفيات إفريقيا

رياضة

تكريم ناشئات الزمالك في بطولة الجيزة التنشيطية للسباحة التوقيعية

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

