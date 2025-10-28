هجمات إلكترونية تستهدف سرقة بيانات المواطنين.. وتحذير برلماني برفع الوعي الرقمي

تعرض عدد كبير من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail، خلال الساعات القليلة الماضية لهجمات إلكترونية منظمة تستهدف اختراق كلمات المرور وسرقة البيانات الشخصية، وذلك بعد رصد نشاط متزايد لعصابات قرصنة تستخدم أساليب تصيّد متطورة وروابط مزيفة تحاكي صفحات تسجيل الدخول الأصلية.

وأكد الخبراء أن نحو 183 مليون حساب معرض للخطر إذا لم يتخذ المستخدمون إجراءات الحماية اللازمة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، وتغيير كلمات المرور بشكل دوري، وتجنب فتح الرسائل أو الروابط المشبوهة.

كما شددوا على أهمية تحديث أنظمة التشغيل وتطبيقات البريد بانتظام للحفاظ على أعلى مستوى من الأمان السيبراني.

في هذا الصدد، حذر النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، من تزايد محاولات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف حسابات البريد الإلكتروني لمواطني مصر عبر تطبيقات ومنصات عالمية تعمل من خارج البلاد، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين تعرضوا لهجمات استهدفت سرقة بياناتهم وكلمات المرور.

الرقابة على التطبيقات المشبوهة



وأوضح " يحيي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن تلك الاختراقات تأتي ضمن موجة تصيّد إلكتروني منظمة تستخدم روابط مزيفة وصفحات مشابهة لتطبيقات شهيرة مثل Gmail وOutlook، داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشديد الرقابة على التطبيقات المشبوهة التي تتسلل إلى الأجهزة المحمولة وتستغل بيانات المستخدمين دون علمهم.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الخرق قد تأثر به جميع مزوّدي البريد الإلكتروني الرئيسيين، بما في ذلك Outlook و Yahoo، رغم تأكيد شركة غوغل أن خوادمها لم تتعرض لأي خرق مباشر، موضحة أن التسريب ناتج عن إصابات ببرمجيات التجسس وأحصنة طروادة على الأجهزة الشخصية للمستخدمين.