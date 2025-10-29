أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

هل لاحظتِ أن طفلك يصبح أكثر هدوءًا بعد وجبة معينة؟.. العلم اليوم يؤكد أن ما يأكله الطفل يمكن أن ينعكس مباشرة على مزاجه وسلوكه.

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

إليكِ 6 أطعمة تعزز سعادة طفلك وتقلل توترهن وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مركبات ترفع هرمون السيروتونين، المسؤول عن السعادة، قطعة صغيرة تكفي لتحسين مزاج طفلك دون الإكثار من السكر.

2. الموز

غني بفيتامين B6 الذي يساعد المخ على إنتاج هرمونات السعادة مثل الدوبامين، كما يمنح الطاقة دون شعور بالكسل.

3. الشوفان

يمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، ويمنع التقلبات المزاجية الناتجة عن الجوع.

4. الزبادي الطبيعي

يساعد في توازن بكتيريا الأمعاء التي تلعب دورًا مباشرًا في الحالة المزاجية.

5. الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، غنية بأحماض أوميغا-3 التي تدعم صحة الدماغ وتقلل القلق.

6. المكسرات

تحتوي على المغنيسيوم الذي يخفف التوتر ويساعد الطفل على النوم بهدوء.

نصيحة للأمهات

احرصي على تقديم هذه الأطعمة في أطباق ملونة ومبتكرة حتى يحبها الطفل دون مقاومة، فالغذاء الصحي لا يعني الملل، بل يمكن أن يكون ممتعًا ومرحًا.