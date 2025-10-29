قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت تبحثين عن تفتيح طبيعي للبشرة بدون مواد كيميائية، جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا، إذا كنتِ تبحثين عن بشرة نضرة دون استخدام كريمات باهظة أو مليئة بالمواد الكيميائية، فالمطبخ هو سر الجمال الحقيقي.

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة 

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة 

تقدم خبيرة التجميل منى عباس وصفة طبيعية بعيدا عن المواد الكيمائية لتفتيح البشرة بالكركم والعسل.

1. قناع الكركم والعسل

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين من العسل الطبيعي، ضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر، النتيجة: توهج طبيعي وبشرة صافية.وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة 

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة  

2. ماسك الزبادي والليمون

يعمل الزبادي على ترطيب البشرة، بينما يساعد الليمون على تفتيحها، استخدميه مرتين أسبوعيًا.

3. ماء الورد والنشا

اخلطي ملعقة نشا مع ملعقة ماء ورد، ضعيها كقناع لتوحيد لون البشرة.

نصائح للحفاظ على النتيجة

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة 
  • تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد تطبيق الماسك.
  • استخدمي واقي الشمس يوميًا.
  • حافظي على ترطيب البشرة الدائم بالماء والعسل أو زيت اللوز.
  • الجمال الحقيقي ليس في المكياج، بل في العناية اليومية البسيطة التي تمنحك بشرة صحية ومشرقة.
بدون مواد كيميائية جربي وصفات الكركم جربي وصفات الكركم والعسل الكركم وصفات الكركم والعسل قناع الكركم والعسل ماسك الزبادي والليمون ماء الورد والنشا المباشر للشمس الماسك ترطيب البشرة الدائم بالماء والعسل أو زيت اللوز المكياج تمنحك بشرة صحية ومشرقة البشرة ترطيب البشرة الليمون دون استخدام كريمات باهظة أو مليئة بالمواد الكيميائية كريمات باهظة أو مليئة بالمواد الكيميائية وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة تفتيح طبيعي للبشرة استخدمي واقي الشمس بشرة صحية بشرة صحية ومشرقة وصفات الكركم والعسل لبشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

صورة تعبيرية

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

شريهان

شريهان تشارك فى احتفالية افتتاح المتحف الكبير

أمير كرارة

إيرادات الأفلام.. مفاجأة أمير كرارة وماجد الكدواني يلاحقه

رانيا يوسف

الجمهور يشيد بأداء رانيا يوسف في لينك

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد