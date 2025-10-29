تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

إذا كنت تبحثين عن تفتيح طبيعي للبشرة بدون مواد كيميائية، جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا، إذا كنتِ تبحثين عن بشرة نضرة دون استخدام كريمات باهظة أو مليئة بالمواد الكيميائية، فالمطبخ هو سر الجمال الحقيقي.

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

تقدم خبيرة التجميل منى عباس وصفة طبيعية بعيدا عن المواد الكيمائية لتفتيح البشرة بالكركم والعسل.

1. قناع الكركم والعسل

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين من العسل الطبيعي، ضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر، النتيجة: توهج طبيعي وبشرة صافية.

2. ماسك الزبادي والليمون

يعمل الزبادي على ترطيب البشرة، بينما يساعد الليمون على تفتيحها، استخدميه مرتين أسبوعيًا.

3. ماء الورد والنشا

اخلطي ملعقة نشا مع ملعقة ماء ورد، ضعيها كقناع لتوحيد لون البشرة.

نصائح للحفاظ على النتيجة

