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مرأة

خلطة بياض الثلج الأصلية.. تجميل وتفتيح طبيعى للبشرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:00 م
خلطة بياض الثلج
خلطة بياض الثلج
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أسماء عبد الحفيظ
تبحث أغلب السيدات عن خلطة بياض الثلج الأصلية، التي تجعل النساء ناصعة كبياض الثلج، لذلك تقدم لك خبيرة التجميل مروة محمد، طريقة خلطة بياض الثلج الأصلية .

- خلطة بياض الثلج الأصلية

لتحضير خلطة بياض الثلج، عليك إحضار وعاء نظيف وجاف وضعي الجليسرين السائل وكريم الجليسوليد وبودرة الأطفال واخلطي المقادير جيدا ثم تترك جانبا، واتركيها جانبا إلى أن تنتهي من تحضير باقى المكونات.


ضعي في قدر على النار، ماء عاديا مع ماء الورد الطبيعي ،والنشا ، ثم قومي بتهدئة النار مع التحريك لعدة دقائق حتى يصبح قوامه متماسك.

اطفئي النار و اتركيه ليبرد، ثم أحضري وعاء نظيف وجاف تماما وافرغي فيه علبة كريم فيكس وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع والفازلين واخلطي الكل جيدا لمدة خمس دقائق ، حتى يصبح الخليط متجانس 

ثم أضيفي للوعاء خليط الجلسرين والجلسوليد و بودرة الأطفال، واضيفي اليهم خليط ماء الورد والماء والنشا بعد أن يبرد تماما، ثم حركى كل المكونات جيدا، واتركيها تبرد تماما احتفظي بها فى زجاجة بداخل الثلاجة إلى حين استعمالها.

 
- طرق استعمال خلطة بياض الثلج الاصلية 
كل ما عليك فعله ،هو أن تقومي بتقشير وجهك ورقبتك بمقشر الوجه، ثم قومي بوضع كمية من  خلطة بياض الثلج على وجهك ورقبتك ، واتركيها لمدة ربع ساعة فقط .

وقومي بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر والصابون ومرري قطعا من الثلج على وجهك لأغلاق المسام ،ثم جففيه بمنشفة نظيفة و رطبية بكريم مرطب خاص بالوجه.
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