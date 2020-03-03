منعا للعدوى..أسهل وأسرع الحيل للتخلص من جراثيم الحمام

تعاني أغلب ربات المنزل فى تنظيف المنزل ،وبالأخص الأحواض لأنها عرضة لتراكم المياه، والاصفرار، لذلك نقدم لك أسهل وأسرع وأوفر الحيل للتخلص من أصفرار الأحواض و الجراثيم.
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تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، تستطيع ربة المنزل أن تصنع هذا المنظف من مكونات طبيعية للتخلص من البقع الصفراء ولتعقيمه بشكل كامل
- المكونات لتنظيف الأحواض :
- كوب صابون سائل
- كوب خل
- سلك مواعين
- 1/2 كوب كربونات الصوديوم
- الطريقة:
- اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا
- ضعي القليل منها على سلك المواعين
- ابدئي بتنظيف الحمام سيراميك وحوض والتواليت واستمتعي بالنظافة