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مرأة

منعا للعدوى..أسهل وأسرع الحيل للتخلص من جراثيم الحمام

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:58 ص
منعا للعدوي أسهل
منعا للعدوي أسهل وأسرع الحيل للتخلص من جراثيم الحمام
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني أغلب ربات المنزل فى تنظيف المنزل ،وبالأخص الأحواض لأنها عرضة لتراكم المياه، والاصفرار، لذلك نقدم لك أسهل وأسرع وأوفر الحيل للتخلص من أصفرار الأحواض و الجراثيم.



تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، تستطيع ربة المنزل أن تصنع هذا المنظف من مكونات طبيعية للتخلص من البقع الصفراء ولتعقيمه بشكل كامل


- المكونات لتنظيف الأحواض :

- كوب صابون سائل
- كوب خل
- سلك مواعين
- 1/2 كوب كربونات الصوديوم

- الطريقة:

- اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا
- ضعي القليل منها على سلك المواعين
- ابدئي بتنظيف الحمام سيراميك وحوض والتواليت واستمتعي بالنظافة
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