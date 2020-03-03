منعا للعدوى..أسهل وأسرع الحيل للتخلص من جراثيم الحمام

تعاني أغلب ربات المنزل فى تنظيف المنزل ،وبالأخص الأحواض لأنها عرضة لتراكم المياه ، والاصفرار، لذلك نقدم لك أسهل وأسرع وأوفر الحيل للتخلص من أصفرار الأحواض و الجراثيم.













تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، تستطيع ربة المنزل أن تصنع هذا المنظف من مكونات طبيعية للتخلص من البقع الصفراء ولتعقيمه بشكل كامل









- المكونات لتنظيف الأحواض :





- كوب صابون سائل

- كوب خل

- سلك مواعين

- 1/2 كوب كربونات الصوديوم





- الطريقة:





- اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا

- ضعي القليل منها على سلك المواعين