الأنيميا.. مخاطر تتعرض لها النساء خلال فترة الطمث

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة بنسلفانيا، إلى أن نقص الحديد في فترة الحيض عند الفتيات، يمكن ان يؤثر على قدراتهم المعرفية، بالاضافة الى انه سبب في شعورهم بالإعياء والتعب، ويمكن ان يتسبب في اصابتهم بفقر الدم.





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يجب تناول الخضروات الغنية بالحديد، مثل: السبانخ والبروكلي و الجرجير، يمكن ان يساهم في تعوي ض نسبة الحديد التي تفقدها الفتيات خلال فترة الحيض.





وقام الباحثون المشاركون في الدراسة، بقياس مستويات الحديد لدى الفتيات في اعمار تتراوح ما بين بين 15 و 24 عامًا، وجدوا أن الفتيات في مرحلة الحيض كل شهر يفقدون كمية كبيرة من الحديد، وهما ما يجعلهم يشعرون بالضعف.





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وأشار الباحثون، ان الفتيات المراهقات يحتاجون إلى أكثر من 15 ملجم من الحديد الذي يخسرونهم أثناء فترة الحيض.





وتابع الدكتور بارت لارسن المشرف على الدراسة ، أن مستويات الحديد في أنسجة المخ تنخفض أثناء النمو و قد تؤثر على القدرات المعرفية، وبالاخص لدى الفتيات في فترة الحيض.





وأظهرت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا عام 2004 أن الفتيات اللاتي تناولن مكملات الحديد قد شهدوا تحسنا الإنتباه بشكل كبير ، والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى الطويل.





كما أظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض مستويات الحديد قد يكون السبب في شعور النساء بدنيًا وعقليًا بالتعب خلال فترة الحيض.





ووجد العلماء في جامعة نيكولاس كوبرنيكوس أن نقص الحديد يمكن أن يزعزع مزاج النساء، ويسبب لهم التقلبات المزاجية أثناء فترة الحيض، حيث يمكن أن يتسبب في أن تصبح المرأة مزاجية وأقل حماسا، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للقلب والرئة والدم.





و تشير التقديرات إلى أن 20% من النساء في سن الإنجاب مصابات بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الجسم بسبب فقدانهم كميات كبيرة من الحديد في فترة الحيض.





ويعتبر نقص الحديد (ID) هو النقص الغذائي الأكثر شيوعًا ، حيث يصيب أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.