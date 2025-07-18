رفعت فياض: البكالوريا تتيح للطالب فرصة لتحسين درجاته

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم” إن البكالوريا العالمية المنتشرة في 144 دولة، مستوحى منها البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن العديد من الطلاب بعد الشهادة الإعدادية يتجهون للحصول على شهادات أجنبية مثل "IG" أو "الدبلومة الأمريكية" بسبب قلة عدد المواد وسهولة نظام التقييم مقارنة بالثانوية العامة.

وأكد فياض أن وزارة التربية والتعليم استوحت من هذه التجارب فكرة البكالوريا المصرية، التي تتيح للطالب فرصة إعادة تحسين درجاته في بعض المواد، وهي ميزة كانت غائبة عن النظام التقليدي، مضيفًا أن الفكرة تم طرحها كبديل للثانوية العامة.

جلسات الحوار المجتمعي

وأشار إلى أنه شارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي التي نظّمتها الوزارة لمناقشة المشروع، لافتًا إلى أن هناك تأييدًا واسعًا للفكرة، مع وجود بعض التحفظات، أبرزها ما يتعلق بمادة التربية الدينية، حيث دعا البعض إلى عدم جعلها مادة إجبارية ضمن المجموع تجنبًا للجدل حول مستوى الامتحانات بين المسلمين والمسيحيين.