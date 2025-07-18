رفعت فياض: البكالوريا تخفف أعباء الثانوية العامة على الطلاب

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، على أن نظام "البكالوريا المصرية" يمثل محاولة للاقتراب من مستوى الشهادات الدولية مثل "IG" و"الدبلومة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الفكرة مستوحاة من هذه الأنظمة، لكنها مقدَّمة بصيغة مصرية خالصة لتخفيف أعباء الثانوية العامة على الطلاب.

تأهيلاً لدخول سوق العمل

وأضاف فياض، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن البكالوريا كانت قديمًا شهادة لها قيمة كبيرة، وكانت تُعدّ تأهيلاً لدخول سوق العمل، تمامًا كما هو الحال مع الشهادات الدولية حاليًا.

وقال إن البكالوريا تعيده إلى ما قبل الثورة، لكن على مستوى العالم فهي متواجدة في 144 دولة.