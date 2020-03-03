خليط طبيعي يطرد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلى

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والحوادق ،ويجهل البعض أن تناول هذه

لأطعمة يسبب تراكم الأملاح فى الجسم ويضر الكلى ويؤثر على العظام وجميع أجزاء الجسم ،لذلك يقدم موقع صدى البلد ،أفضل

الزائدة فى الجسم وللحفاظ على الكلى .