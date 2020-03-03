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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

خليط طبيعي يطرد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:12 ص
خليط طبيعي يترد الأملاح
خليط طبيعي يترد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلي
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أسماء عبد الحفيظ
يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والحوادق ،ويجهل البعض أن تناول هذه الأطعمة يسبب تراكم الأملاح فى الجسم ويضر الكلى ويؤثر على العظام وجميع أجزاء الجسم ،لذلك يقدم موقع صدى البلد ،أفضل خليط طبيعي للتخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم وللحفاظ على الكلى .


يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب ، للتخلص من الأملاح الزائدة يجب عمل هذا المشروب الرائع

- المكونات:

- ملعقة كافور

- كوب ماء

- ملعقة بذور شيا

- الطريقة:

- توضع المكونات السابقة في براد الماء ووضعه على النار حتى الغليان

- تناول كوبين منه يوميًا
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