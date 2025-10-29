قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
خالد مرتجي:أناشد المسئولين بعودة الجمهور للمدرجات بكامل العدد
بالصور

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات بمذاق لا يقاوم

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات، الزلابية من الحلويات الشعبية السهلة التي يحبها الجميع في الوطن العربي تعرف أيضا باسم لقمة القاضي.

 وتتميز بقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل وطريقتها لا تحتاج إلى خبرة كبيرة.

مكونات الزلابية

  • كوبان من الدقيق الأبيض
  • ملعقة كبيرة من النشا
  • ملعقة صغيرة من الخميرة
  • نصف ملعقة من السكر
  • كوب من الماء الدافئ
  • رشة من الملح
  • زيت للقلي

  • نخلط المكونات الجافة معا ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل على عجينة سائلة تشبه عجينة الكريب نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر
  • نسخن الزيت في قدر عميق ثم نبدأ بتشكيل الزلابية باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس الحلواني ونقليها حتى تصبح ذهبية اللون بعد ذلك نرفعها من الزيت ونضعها في قطر بارد لبضع دقائق حتى تتشرب الحلاوة ثم نرفعها ونقدمها

نصائح للحصول على زلابية مثالية

احرصي على أن يكون الزيت متوسط الحرارة وليس ساخنا جدا حتى لا تحترق الزلابية
يمكن إضافة القليل من الفانيليا أو القرفة لإعطاء نكهة مميزة.

