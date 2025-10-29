طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات، الزلابية من الحلويات الشعبية السهلة التي يحبها الجميع في الوطن العربي تعرف أيضا باسم لقمة القاضي.

وتتميز بقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل وطريقتها لا تحتاج إلى خبرة كبيرة.

مكونات الزلابية

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات

كوبان من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة من السكر

كوب من الماء الدافئ

رشة من الملح

زيت للقلي

نخلط المكونات الجافة معا ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل على عجينة سائلة تشبه عجينة الكريب نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر

نسخن الزيت في قدر عميق ثم نبدأ بتشكيل الزلابية باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس الحلواني ونقليها حتى تصبح ذهبية اللون بعد ذلك نرفعها من الزيت ونضعها في قطر بارد لبضع دقائق حتى تتشرب الحلاوة ثم نرفعها ونقدمها

نصائح للحصول على زلابية مثالية

احرصي على أن يكون الزيت متوسط الحرارة وليس ساخنا جدا حتى لا تحترق الزلابية

يمكن إضافة القليل من الفانيليا أو القرفة لإعطاء نكهة مميزة.