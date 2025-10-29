طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

تُعد الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، خاصة في فصل الشتاء ومع أجواء العائلة.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها الشهير "على قد الإيد" على قناة CBC سفرة، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزلابية المقرمشة في المنزل بطعم لذيذ وشكل ذهبي شهي ينافس أشهر المحلات.

طريقة عمل الزلابية

طريقة عمل الزلابية

مكونات الزلابية:

كوب دقيق أبيض منخول

نصف كوب نشا

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

زيت للقلي

شربات (قطر) بارد للتقديم

طريقة عمل الزلابية

طريقة التحضير:

ـ في وعاء كبير، ضعي الدقيق والنشا والسكر والخميرة والملح، وقلّبيهم جيدًا.

ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة سائلة متجانسة تشبه عجينة الكريب.

ـ غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تتضاعف.

ـ سخّني الزيت في مقلاة عميقة، ثم خذي كمية من العجينة في كيس حلواني أو كيس بلاستيك عادي، وابدئي بتقطيع كرات صغيرة في الزيت.

ـ قلّبي الزلابية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا من كل الجوانب.

ـ ارفعيها من الزيت وضعيها فورًا في القطر البارد لمدة دقيقة، ثم قدّميها دافئة.

طريقة عمل الزلابية

نصيحة الشيف نجلاء لنجاح الزلابية

للحصول على زلابية مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل، يمكن وضعها في الفريزر بعد التخمير لمدة 10 دقائق قبل القلي مباشرة، فهذه الخطوة تعطيها قرمشة مميزة.

وتقدم الزلابية مع رشة سكر بودرة أو قرفة حسب الرغبة، أو غطّيها بصوص الشوكولاتة أو العسل الأبيض لمذاق رائع.