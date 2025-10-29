ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا

أفادت وزارة صحة غزة بارتفاع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي منذ ليلة أمس إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا، في أعنف ليلة للإبادة منذ وقف إطلاق النار الذي فعليا لم توقفه إسرائيل قط.

واتخذ الاحتلال من ذريعة قتل المقاومة لاحد جنوده لقتل أكثر من مائة نفس بدعوى مطاردة المسلحين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه ارتقى 211 شهيدا و597 مصابا منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يقول إن الاحتلال لم يوقف القتل ولكنه خفض عدوانه إلى أدنى حد.

ويتحين نتنياهو الفرصة لفض لمواصلة قتل الأبرياء من جديد مخترعا الذرائع التي تعيده لقتل العزل.

في هذه الأثناء، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي.

وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل هكاتس: وقعت أمرا يمنع زيارة الصليب الأحمر سجونا يحتجز فيها أسرى فلسطينيون بمن فيهم مشاركون في هجوم 7 أكتوبر.