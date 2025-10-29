الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته قضت على حسين علي طعمة، المسؤول عن الإسناد اللوجستي التابع لـ"حزب الله" وذلك في غارة نُفذت يوم 14 أكتوبر 2025.

وقال الجيش في بيان إن "طعمة كان يعمل خلال فترة الحرب على نقل وسائل قتالية بهدف إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة"، مشيراً إلى أن "أنشطته شكلت خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وأكد البيان أن الجيش "سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد يستهدف إسرائيل"، مشددا على التزامه "بمواصلة استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله ومن يقفون وراءها".