عاجل
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله

هاجر رزق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،  أن قواته قضت على حسين علي طعمة، المسؤول عن الإسناد اللوجستي التابع لـ"حزب الله" وذلك في غارة نُفذت يوم 14 أكتوبر 2025.

وقال الجيش في بيان إن "طعمة كان يعمل خلال فترة الحرب على نقل وسائل قتالية بهدف إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة"، مشيراً إلى أن "أنشطته شكلت خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وأكد البيان أن الجيش "سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد يستهدف إسرائيل"، مشددا على التزامه "بمواصلة استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله ومن يقفون وراءها".

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله غارة حسين علي طعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

