قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل
الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي
سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث
المتعة الحرام.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بالدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد
دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمنح ترامب "وسام عظيم" وتاج يجسد رابطا إلهيا

خلال التكريم
خلال التكريم
هاجر رزق

منحت كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء وسام "موغونغهوا العظيم" الأرفع في البلاد، ليصبح أول رئيس أمريكي يحظى بهذا التشريف، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ووصف ترامب الوسام بأنه "هدية رائعة"، وقال: “أشكركم جزيل الشكر، إنها لشرف عظيم لي. علاقاتنا مع كوريا الجنوبية ممتازة، ونأمل أن تظل كذلك في المستقبل”.

ويُمنح وسام "موغونغهوا العظيم" — الذي يحمل اسم الزهرة الوطنية لكوريا الجنوبية (الهيبسكوس)، وتعني "الزهرة التي لا تذبل أبدا" — وفق القانون الكوري، للرئيس الكوري وقرينته، وكذلك لرؤساء الدول الصديقة وأزواجهم، تقديرا لمساهماتهم الاستثنائية.

وجاء منحه لترامب اعترافا بـ"دوره في إحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية واستمرار دعمه لهذا المسار"، بحسب ما أفاد به الرئيس لي، الذي أضاف: “باسم شعب جمهورية كوريا، أقدّم لكم هذا التكريم كدلالة على امتنان خاص.”

إضافة إلى الوسام، قدّم الرئيس الكوري لترامب نسخةً طبق الأصل من تاج "تشيون ما تشونغ" الذهبي، الذي يعود إلى عهد مملكة شيلا.

وتم عرض التاج داخل صندوق زجاجي خلال حفل الاستقبال، حيث قال لي جيه ميونغ عبر مترجم: “من أجل ثقة جديدة وصداقة متينة بين كوريا والولايات المتحدة.”

جاء التكريم خلال زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية، حيث سلّمه الرئيس الكوري لي جيه ميونغ الوسام في مراسم أقيمت بالمتحف الوطني بمدينة كيونغجو، عاصمة مملكة شيلا القديمة (57 قبل الميلاد– 935 ميلادية).

وأوضح مسؤول كوري جنوبي، أن اختيار هذا التاج لم يكن عبثيا، إذ يرمز إلى "روح مملكة شيلا التي جلبت السلام لأول مرة إلى شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى أنه يجسّد أيضا "الرابط الإلهي بين سلطة السماوات والسيادة على الأرض، والقيادة الحكيمة، وسلطة الحاكم." كما وصف المناسبة بأنها “بداية العصر الذهبي للتحالف الكوري الأمريكي.”

كوريا الجنوبية موغونغهوا العظيم الهيبسكوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم

الجامع الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية بالمدارس

وزارة الأوقاف

صناعة الوعي.. الأوقاف تنظم 1010 قافلات دعوية بمراكز الشباب

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد