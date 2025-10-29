كوريا الجنوبية تمنح ترامب "وسام عظيم" وتاج يجسد رابطا إلهيا

منحت كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء وسام "موغونغهوا العظيم" الأرفع في البلاد، ليصبح أول رئيس أمريكي يحظى بهذا التشريف، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ووصف ترامب الوسام بأنه "هدية رائعة"، وقال: “أشكركم جزيل الشكر، إنها لشرف عظيم لي. علاقاتنا مع كوريا الجنوبية ممتازة، ونأمل أن تظل كذلك في المستقبل”.

ويُمنح وسام "موغونغهوا العظيم" — الذي يحمل اسم الزهرة الوطنية لكوريا الجنوبية (الهيبسكوس)، وتعني "الزهرة التي لا تذبل أبدا" — وفق القانون الكوري، للرئيس الكوري وقرينته، وكذلك لرؤساء الدول الصديقة وأزواجهم، تقديرا لمساهماتهم الاستثنائية.

وجاء منحه لترامب اعترافا بـ"دوره في إحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية واستمرار دعمه لهذا المسار"، بحسب ما أفاد به الرئيس لي، الذي أضاف: “باسم شعب جمهورية كوريا، أقدّم لكم هذا التكريم كدلالة على امتنان خاص.”

إضافة إلى الوسام، قدّم الرئيس الكوري لترامب نسخةً طبق الأصل من تاج "تشيون ما تشونغ" الذهبي، الذي يعود إلى عهد مملكة شيلا.

وتم عرض التاج داخل صندوق زجاجي خلال حفل الاستقبال، حيث قال لي جيه ميونغ عبر مترجم: “من أجل ثقة جديدة وصداقة متينة بين كوريا والولايات المتحدة.”

جاء التكريم خلال زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية، حيث سلّمه الرئيس الكوري لي جيه ميونغ الوسام في مراسم أقيمت بالمتحف الوطني بمدينة كيونغجو، عاصمة مملكة شيلا القديمة (57 قبل الميلاد– 935 ميلادية).

وأوضح مسؤول كوري جنوبي، أن اختيار هذا التاج لم يكن عبثيا، إذ يرمز إلى "روح مملكة شيلا التي جلبت السلام لأول مرة إلى شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى أنه يجسّد أيضا "الرابط الإلهي بين سلطة السماوات والسيادة على الأرض، والقيادة الحكيمة، وسلطة الحاكم." كما وصف المناسبة بأنها “بداية العصر الذهبي للتحالف الكوري الأمريكي.”