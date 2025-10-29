سلطات جزر الباهاما تصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق مع اقتراب إعصار "ميليسا"

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في جزر الباهاما اليوم "الأربعاء" عن إصدار أوامر إخلاء لست جزر، بما في ذلك جزيرتي "أكلينز" و"كروكيد"، وذلك مع اقتراب وصول إعصار "ميليسا" إلى وسط وجنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الهيئة قولها "إن السلطات في جزر الباهاما على استعداد لمواجهة حدوث فيضانات واحتمالية ارتفاع منسوب المياه.. وحثت المواطنين المقيمين في مسار الإعصار على البحث عن مأوى آمن على الفور".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من وصول الإعصار "ميليسا" إلى كوبا حيث ضرب الساحل الشرقي لها.

وقد خلف "ميليسا" بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقى ثلاثة أشخاص في جامايكا مصرعهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، بينما توفى ثلاثة آخرون في هاييتي جراء الأمطار الغزيرة وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة.. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.