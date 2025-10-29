سلطات جزر الباهاما تصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق مع اقتراب إعصار "ميليسا"

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل
الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي
سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث
المتعة الحرام.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بالدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد
دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان
أخبار العالم

سلطات جزر الباهاما تصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق مع اقتراب وصول إعصار "ميليسا"
أ ش أ

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في جزر الباهاما اليوم "الأربعاء" عن إصدار أوامر إخلاء لست جزر، بما في ذلك جزيرتي "أكلينز" و"كروكيد"، وذلك مع اقتراب وصول إعصار "ميليسا" إلى وسط وجنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الهيئة قولها "إن السلطات في جزر الباهاما على استعداد لمواجهة حدوث فيضانات واحتمالية ارتفاع منسوب المياه.. وحثت المواطنين المقيمين في مسار الإعصار على البحث عن مأوى آمن على الفور".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من وصول الإعصار "ميليسا" إلى كوبا حيث ضرب الساحل الشرقي لها. 

وقد خلف "ميليسا" بالفعل مسارا من الدمار أثناء عبوره منطقة الكاريبي، إذ لقى ثلاثة أشخاص في جامايكا مصرعهم أثناء محاولتهم قطع الأشجار، بينما توفى ثلاثة آخرون في هاييتي جراء الأمطار الغزيرة وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة.. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.

