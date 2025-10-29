بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيل له حق الرد على الحادث الأخير في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي بعد مغادرته اليابان واتجاهه إلى كوريا الجنوبية إنه لا شيء سيعرض اتفاق وقف النار بقطاع غزة للخطر، مشيرا إلى أنه ما لم تتصرف حماس بالشكل اللائق فسنقضي عليها.

وأوضح ترامب أن حركة حماس تعد جزءا بسيطا من صفقة السلام بالشرق الأوسط،لافتا إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة "لا تقوض وقف إطلاق النار".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لهدنة غزة، بشن قصفًا عنيفًا على عدد من مناطق القطاع أسفر عن استشهاد العشرات بينهم 11 طفلاً.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى 42 شهيدًا، في الوقت الذي بدأت الزوارق الحربية الإسرائيلية في إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.

وأضاف مصدر في مستشفى العودة أن 3 شهداء سقطوا بينهم طفلان في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح أن مخيم البرج وسط القطاع شهد سقوط 5 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية.

وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".