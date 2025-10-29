مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي رسوم ترامب الجمركية ضد البرازيل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إجراء من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات البرازيلية، بما في ذلك القهوة ولحوم البقر ومنتجات أخرى، في بادرة نادرة من الحزبين لمعارضة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس.

وأُقرّ القرار بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

يسعى القرار، الذي قاده السيناتور تيم كين، الديمقراطي من ولاية فرجينيا، إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لتبرير فرض الرسوم.

لكن من شبه المؤكد أن يتعثر في مجلس النواب الأمريكي، حيث تصرف المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون استباقيًا لإجهاض أي محاولة لعرقلة رسوم الرئيس الجمركية.

حتى لو وصل الإجراء إلى مكتب الرئيس، فسيواجه حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به ترامب.

وقال كين في خطاب ألقاه أمام المجلس: "الرسوم الجمركية ضريبة على المستهلكين الأمريكيين. الرسوم الجمركية ضريبة على الشركات الأمريكية. وهي ضريبة يفرضها شخص واحد: دونالد ترامب".

قال الجمهوري ميتش ماكونيل في بيان يوم الثلاثاء: "الرسوم الجمركية تزيد تكلفة البناء والشراء في أمريكا. إن الأضرار الاقتصادية للحروب التجارية ليست استثناءً من التاريخ، بل هي القاعدة".

وأضاف: "ومن يتأمل في سياسات ريغان بنظرة ثاقبة لن يجد خلاف ذلك".